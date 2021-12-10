《缸邊隨筆－石鏡泉》做股市撈家

《缸邊隨筆》香港電台節目主持勞家樂昨天傳了予我《股民早午晚的哀鳴》一文：



「美好的一天從恒大（０３３３３）（今年來跌幅８４﹒７１％）的房子醒來，拿起小米手

機（０１８１０）（跌幅４０﹒７８％）刷起了知乎（跌幅３３﹒１６％），騎著小牛電動（跌

幅３２﹒８％）去上班，路上順便點上一杯奈雪（０２１５０）（跌幅５５﹒３５％）。上班打

開ＱＱ音樂（跌幅６８﹒５６％）來上一首搖滾，給昏昏欲睡的早晨添加一點興奮劑。中午約上

三五好友去海底撈（０６８６２）（跌幅６９﹒４７％）聚餐，打個滴滴（跌幅５６﹒６４％）

回公司，下午上班摸魚打開愛奇藝（跌幅７３﹒０５％）刷視頻，順手去樓下取個拼多多（跌幅

６９﹒３６％）快遞，貝殼（跌幅７０﹒８２％）中介又打電話來推銷房子。晚餐吃著每日優鮮

（跌幅６５﹒４６％）配送的水果，看著朋友圈裏的水滴籌（水滴跌幅８８﹒５８％），用支付

寶（阿里（０９９８８））（跌幅４８﹒６７％）捐了點錢。刷著ｂ站（０９６２６）（跌幅

３５﹒９１％）裏新東方（跌幅８９﹒９４％）捐桌椅板凳的視頻，默默地抽著電子煙（霧芯科

技跌幅６９﹒２５％）。終於１２月了（加油）挺過去，馬上開春了。」



股民的哀鳴年年有，但為甚麼年年都有哀鳴？原因？水暖江下過，隻鴨拒不知。為甚麼隻鴨

拒不知？筆者不知，但如要做股市中的撈家，一定要水暖鴨先知，而要知的，不是內幕，這個一

般投資者是未能及時知道的，但如小心看新聞，留心大股東的手影（一般是有報道），就算是不

先知江水暖，就算遲得一兩星期，也未必礙事，但如知遲了幾個月，就只好哀鳴了。



今年４月２２日，筆者有文《杞人憂天？》，該文刊出時，騰訊（００７００） 約６３０

元，今時是４７２元。假如投資者正確認識騰訊大股東沽股後，對騰訊股價的影響（以前他也沽

過呀！），再以古鑑今，不要自以為今次會不一樣，對大股東的行為有所敬畏，一如大家要敬畏

來索命的黑白無常一樣，就不會今時要早午晚哀鳴了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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