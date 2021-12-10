匯控（００００５）倫敦再斥１﹒４６億元回購逾３２１萬股

《經濟通通訊社１０日專訊》匯控（００００５）公布，昨日再通過向摩根士丹利購入約
３２１﹒４１萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３７４０至４﹒４２０５英鎊，總值約
１４１４﹒３１萬英鎊（約１﹒４６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
匯控連續３３個交易日回購股份，合共約９４５７萬股。（ｍｈ）
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