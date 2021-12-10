  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 08:28

匯控（００００５）倫敦再斥１﹒４６億元回購逾３２１萬股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》匯控（００００５）公布，昨日再通過向摩根士丹利購入約
３２１﹒４１萬股公司股份以作註銷，每股作價４﹒３７４０至４﹒４２０５英鎊，總值約
１４１４﹒３１萬英鎊（約１﹒４６億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。
　　匯控連續３３個交易日回購股份，合共約９４５７萬股。（ｍｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告10/12/2021
【大行炒D乜】麥格理的名單　邊隻睇好邊隻睇淡
市場動向10/12/2021
比特幣將重上6萬？　JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
開市Good Morning10/12/2021
潘鐵珊：人民幣升值勢頭持續　港股短期上望24500
市場動向10/12/2021
富蘭克林鄧普頓客戶投資組合經理 唐崢輝 出席富途基金節 2022投資市場展望及佈局
市場動向10/12/2021
駿利亨德森金融中介機構業務總監 羅兆聰 出席富途基金節 美股已創新高 現在還能加倉嗎？
財經熱話10/12/2021
【虛幣世界】美元走強加密貨幣市場再跌，比特幣失守五萬美元關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金