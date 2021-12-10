《專家之言－麥嘉嘉》宏觀經濟波動性增加，全球資產市場或見動盪

《專家之言》展望２０２２年，全球消費品需求取決於海外疫情之後薪資高增的局面何時逆

轉。美股方面，聯儲局主席鮑威爾於明年２月任期屆滿後續任多４年。市場普遍預期，鮑威爾續

任或刺激市場對聯儲局加速撤回寬鬆貨幣政策的揣測升溫。可能出現因為前期的過度容忍導致後

期的矯枉過正。結果是宏觀經濟的波動性將增加，全球各類資產市場或將迎來一個動盪時期。



＊美股估值高政策趨緊縮，中國經濟放緩下行風險增＊



在通脹和利率上升預期升溫下，全球資產價格或出現逆轉。鑑於美股估值處於高位，市場已

經較為充分地反映了對經濟的樂觀預期，且隨著美聯儲政策逐漸轉趨緊縮，我們對美股維持審慎

。個別板塊具投資價值，半導體晶片持續缺貨，加上網絡安全、５Ｇ和元宇宙商機可望持續發酵

，電動車（ＥＶ）及先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ），或醫療科技，ＡＩ為結構性成長科技股的

「新美股」。

Ａ股方面，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）表示，中國經濟持續復甦，但勢頭正在放緩，主要

受支持政策撤回，以及疫情反覆和防控措施下消費回升滯後所影響。在「雙循環」新發展格局的

轉型戰略選擇路徑上，疊加雙碳目標、共同富裕的長期結構性政策規劃，測算２０２２年實際

ＧＤＰ同比增速約為５﹒５％，惟投資者需慎防下行風險增加。個別板塊方面，「成長主題」關

注新能源汽車、醫藥生物、半導體、國防軍工等景氣度好的板塊；「數字經濟」主題的關注點為

物聯網、智能汽車、ＡＩ等數據產業鏈。



＊港股趨勢性行情難現，應關注個別板塊個股選擇＊



港股方面，全球宏觀因素擾動加劇，流動性易緊難鬆，港股難有大的趨勢性行情出現。投資

者更應關注板塊及個股的選擇，成長風格投資應當受到重視。科技板塊中，軟件板塊受反壟斷等

行業監管政策影響，疊加行業新入局者對傳統龍頭業務邏輯構成挑戰，景氣度有所下降；以半導

體、消費電子為代表的硬體板塊則受益於行業周期上行，盈利展望上修。

投資主題包括高端產品製造業、可持續能源、碳中和、電動車等。隨著各國加重氣候議題方

面的關注，ＥＳＧ投資主題的投資產品或成為２０２２年關注重點。《申萬宏源投資顧問服務部

主管 麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）



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