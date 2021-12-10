【人行出招！】憧憬明年內地股市造好，專家籲揀券商股！

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１０日報道》人民幣匯價創逾三年新高後，人民銀行昨日（９日

）宣布上調金融機構外滙存款準備金率，在岸、離岸人民幣匯率應聲下跌。人民幣貶值不利中資

企業盈利，拖累港股半日跌過百點。近期強勢的中資券商股亦見回吐，中金公司（０３９０８）

及中信証券（０６０３０）均跌逾２％。專家認為，人行降準反映中央扶持實體經濟的力度不變

，有利內地股市明年造好，中資券商股具中長線投資價值。



＊人行上調外匯存款準備金率，年內第二次＊



人行指出，為加強金融機構外匯流動性管理，決定自下周三（１５日）起，上調金融機構外

匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準備金率由現時的７％升至９％。事實上，今次是人行

年內第二次上調外匯存款準備金率，上次是在５月３１日，當時將外匯存款準備金率由５％升至

７％。

隨著人行宣布上調外匯存款準備率後，人民幣兌美元中間價最新報６﹒３７０２，較上日中

間價報６﹒３４９８，跌２０４點子。



＊憧憬降準因素，券商股月內升幅顯著＊



值得留意的是，人行亦於下周三實施全面降準，向市場釋放１﹒２萬億元人民幣長期資金。

部分資金將用於銀行歸還同日到期的９５００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ），因此屆時人

行向市場淨釋放２５００億元人民幣。

市場憧憬降準有利內地股市，帶挈近月中資券商股造好。截至上日，普遍券商股在月內的升

幅超過一成，其中中金相對跑贏同業，升幅達１８％；緊隨其後的是廣發証券（０１７７６）及

中信証券，升幅分別達１６％及１４％。

不過，人行最新出招壓抑人民幣升勢，拖累券商股今日表現。中金及中信証券半日跌逾２％

，報２１﹒７５元及２０﹒７５元；廣發証券及中信建投証券（０６０６６）亦跌超過１％，報

１５﹒５６元及８﹒９７元。



＊潘鐵珊：人行出招可理解，券商股中長線造好＊



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，人民幣近月升勢凌厲，人行憂慮大量熱錢流入中國，帶來國內通漲壓力

，所以人行出招壓抑人民幣升勢可以理解。市場應聚焦在下周實施的降準，因為此舉反映中央視

支持實體經濟為明年首要任務，有利內地股市造好。在國策推動下，中資券商股中長期有望向上

，潘鐵珊相信降準對行業的利好作用不只是「曇花一現」。



＊行業首選中信建投，估值落後同業＊



在一眾券商股中，潘鐵珊看好從事基金、新股融資、上市的領頭公司，包括中金、中建投及

廣發証券。他指出，中信建投的預期市盈率約６倍，估值低於另外兩隻股份，故有追落概念，值

博率亦相對高。不過，潘鐵珊提醒，中信建投的周線圖仍處於較低水平，未見突破跡象，投資者

買入股份應以中長線部署，現價亦可買入。

至於走勢較強的中金公司，潘鐵珊認為，由於股份近期升勢凌厲，加上估值偏貴，無貨者不

宜高追；有貨者則以近期陰陽燭低位畫出的上升軌作參考，若股價短期跌穿上升軌，便應盡快止

賺離場。

