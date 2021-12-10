恒指低開１８４點報２４０７０，科指跌４５點報６０５８

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數開報２４０７０，跌１８４點或０﹒７６％，主板成

交５１﹒５５億元。恒生中國企業指數報８５９７，跌６０點或０﹒７％。恒生科技指數報

６０５８，跌４５點或０﹒７４％。

