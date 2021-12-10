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即市新聞

10/12/2021 17:00

《盤後部署》大市資金乾涸，料２３０００有較大支持

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國市場聚焦即將公布的ＣＰＩ數據，資金趨向審慎，三
大指數收低。此外，美股汽車類股份下跌，特斯拉跌逾６％，港股開市後汽車股即受累跟跌，回
吐早前升幅。內房危機持續，恒大（０３３３３）遭惠譽下調至「限制性違約」評級，另外彩生
活（０１７７８）亦被母企花樣年（０１７７７）告知７﹒８億持股可有權被強制執行押記。恒
指半日收市報２４１３２，跌１２２點。午後恒指跌幅擴大，於２４０００上下爭持，最終未能
守穩，全日收報２３９９５，跌２５９點或１﹒０７％，主板成交１１３８﹒８３億元。國指收
報８５７８，跌７９點或０﹒９２％。科指收報６０３５，跌６７點或１﹒１１％。
　　Ａ股方面，上證綜合指數報３６６６，跌６點或跌０﹒１８％，成交５５６３﹒２４億元人
民幣。深證成份指數報１５１１１，跌３６點或跌０﹒２４％，成交６７９０﹒５７億元人民幣


＊恒指去向難料，防守性股份可吼＊

　　恒指持續乏力，成交額每況愈下，過去三日恒指皆為升市，惟成交額逐日下降，難以支持恒
指向上。大市方面，現時支持可先看１１月尾低位２３１７５，而２３０００至２３２００亦是
恒指牛證重貨區，料支持較為有力。
　　板塊方面，內需相關的食品及飲料股為近期防守性較強板塊，未來節慶假期有望刺激相關股
價。內房問題持續發酵，風險較大的房企內在問題進一步浮面，故相關股份最好不宜拈手。此外
，人面識別系統公司商湯（０００２０）定於下周五上市，但現時有傳正考慮推遲在港上市，消
息證實後或會影響大市投資氣氛。（ｈｃ）

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