【外圍經濟】美國參議院通過債限快速通道計劃，將交總統簽署

《經濟通通訊社１０日專訊》美國參議院當地時間周四以５９對３４票，通過債務上限快速
通道計劃，將送交總統拜登簽署。議案給予參院民主黨議員一次性權力，在下周投票提高聯邦政
府債限，化解債務違約危機。
民主黨仍未公開提高債限的具體金額，及參院下周投票時間，但預料會覆蓋至２０２３年１
月的政府開支。而民主黨主導的眾議院已排定於下周二就債限議案投票。（ｊｆ）
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