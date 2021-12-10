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10/12/2021 15:13

【國際要聞】美以防長五角大樓會晤，或商討摧毀伊朗核設施

　　《經濟通通訊社１０日專訊》白宮表示要為伊朗核談判作失敗準備後，美國國防部長奧斯汀
周四在五角大樓接見以色列防長甘茨，表示華府或考慮外交以外選項，阻止伊朗發展核武。他稱
，防止伊朗取得核武是美國、以色列和全球的共同利益。甘茨亦指伊朗是全球最大安全威脅。英
媒則於雙方會晤前透露，美以防長或討論舉行聯合軍事演習，摧毀伊朗核設施。（ｊｆ）

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