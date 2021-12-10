《台股攻略－黃振宇》疫情再起，生物科技股逆市上揚

《台股攻略》美股回落，今日（１０日）台股電子權值股及航運股疲弱，大市跌幅擴大，而

太陽能及生物科技板塊逆市上揚，加權指數最終收１７８２６點，跌８７點，成交金額降至

２８４３億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出４５﹒１２億元。

電子權值股乏力，台積電收６０５元，跌０﹒５％；鴻海收１０５元，聯發科收１０７５元

，跌０﹒９％，日月光投控跌１﹒４％，國巨跌１﹒３％，矽力─ＫＹ跌２﹒７％，欣興升３％

，大立光升１﹒２％，台達電升０﹒７％。航運三雄僅萬海上升，收２１０﹒５元，升１﹒２％

；陽明收１２４元，跌３﹒５％；長榮收１４０元，跌４﹒１％。散裝航運的慧洋─ＫＹ、四維

航、正德、榮運及台航均跌超過２％，僅宅配通微升０﹒４％。航空雙雄均跌超過２％，華航收

２８﹒７元，長榮航收２９﹒３元。太陽能模組廠獲市場看好明年前景，相關股份逆市上揚，國

碩收漲停價３０﹒４元，元晶、碩禾、達能、聯合再生、茂迪、新晶投控及中美晶均升２％至

５％。疫情再起，生物科技股升勢凌厲，泰福─ＫＹ漲停，ＡＢＣ─ＫＹ升７﹒７％，合世升

３﹒１％，金萬林、高端疫苗、台康生技及熱映升超過１％。防疫股的毛寶漲停，美德醫療─

ＤＲ、恆大及康那香均升超過３％，瑞基升超過１％。金屬機殼大廠可成受原材料供應緊張及貨

運窒港等因素影響，今日公布１１月總收入２７﹒３２億元，按月減３﹒５％，創２２個月新低

。

疫情再起，為台股萬八關口增添阻力，而美聯儲將加快縮減買債計劃，料後市場相對波動，

投資者宜保留資金，待回調時吸納優質股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業

務發展主管 黃振宇》



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