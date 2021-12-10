《窩輪豪情－梁業豪》看好下半個月後市

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、地產建

築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華

潤電力（００８３６）、京東健康（０６６１８）與中信股份（００２６７），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選網易（０９９９９）、百濟神州（０６１６０）與比亞迪股份（０１２１１）。

還記得筆者上月底將恒指的跌浪目標放於２３０００水平嗎？雖然指數只能跌抵２３１７５

。但亦算到達了該關口前。淡友大戶進攻的最佳時間已經過去，筆者認為，觀乎圖表形勢正在逐

漸轉好中，下半個月的後市可看高一線，直至市場氣氛有跡象顯著向淡為止。本周一（６日）港

股收市後，筆者根據「物極必反」的理論，以全線ＷＢＩ均跌至極度向淡為理由，預測反彈市即

將出現。加上該日陰陽燭日線圖上呈現「倒轉錘頭」利好轉向形勢，大市得以順利掉頭回升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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