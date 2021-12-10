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即市新聞

10/12/2021 09:41

《窩輪豪情－梁業豪》看好下半個月後市

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、地產建
築業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華
潤電力（００８３６）、京東健康（０６６１８）與中信股份（００２６７），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選網易（０９９９９）、百濟神州（０６１６０）與比亞迪股份（０１２１１）。
　　還記得筆者上月底將恒指的跌浪目標放於２３０００水平嗎？雖然指數只能跌抵２３１７５
。但亦算到達了該關口前。淡友大戶進攻的最佳時間已經過去，筆者認為，觀乎圖表形勢正在逐
漸轉好中，下半個月的後市可看高一線，直至市場氣氛有跡象顯著向淡為止。本周一（６日）港
股收市後，筆者根據「物極必反」的理論，以全線ＷＢＩ均跌至極度向淡為理由，預測反彈市即
將出現。加上該日陰陽燭日線圖上呈現「倒轉錘頭」利好轉向形勢，大市得以順利掉頭回升。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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