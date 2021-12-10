《異動股》彩生活（０１７７８）復牌挫７％，獲知花樣年持股或變

《經濟通通訊社１０日專訊》彩生活（０１７７８）今天復牌，現價跌６﹒９％，報

１﹒０８元，該股成交約９萬股，涉資１０萬元，盤中高見１﹒１５元，最低見１﹒０１元；世

茂服務（００８７３）跌１﹒０７％，報８﹒３６元；華潤萬象（０１２０９）升０﹒８４％，

報４１﹒８５元；融創服務（０１５１６）跌０﹒９７％，報１２﹒２元。

彩生活公布，獲花樣年控股（０１７７７）告知，所持該集團約７﹒８億股被聲稱可予押記

，並有權強制執行押記。

該集團指，花樣年接獲天風國際證券與期貨（ＴＦＩＳＦ）發出的通知，聲稱花樣年未履行

其結欠ＴＦＩＳＦ之付款義務，聲稱金額約９６９８萬美元。ＴＦＩＳＦ聲稱其作為花樣年託管

人所持有該集團之約７﹒８億股可予押記，作為對ＴＦＩＳＦ聲稱欠款之擔保，並聲稱其有權強

制執行押記。該集團獲告知，花樣年正尋求法律意見以保護其合法權益。

現時，恒生指數報２４１２７，跌１２７點或跌０﹒５３％，主板成交９７﹒０６億元。國

企指數報８６３０，跌２６點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報６０５７，跌４５點或跌

０﹒７４％。

即月期指新報２４１２６，跌２７點，低水１點。即月國指期貨報８６４０，升２１點，高

水９點。即月科指期貨新報６０６７，跌１７點，高水９點。

上證綜合指數報３６６０，跌１２點或跌０﹒３５％，成交３４８﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１５０８８，跌５９點或跌０﹒３９％，成交２０４﹒８６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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彩生活（０１７７８） １﹒０８元 跌６﹒９％

世茂服務（００８７３） ８﹒３６元 跌１﹒０７％

華潤萬象（０１２０９） ４１﹒８５元 升０﹒８４％

融創服務（０１５１６） １２﹒２元 跌０﹒９７％

旭輝永升（０１９９５） １５﹒３元 跌１﹒８％

易居（０２０４８） ２﹒５元 跌０﹒４％

雅生活（０３３１９） １８﹒５元 跌１﹒０７％

合景悠活（０３９１３） ４﹒０９元 跌０﹒９７％

碧桂園服務（０６０９８） ５５﹒３５元 升１﹒９３％

恒大物業（０６６６６） ３﹒６１元 升１﹒１２％

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（ｅｒ）

