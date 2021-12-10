  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 09:35

《異動股》彩生活（０１７７８）復牌挫７％，獲知花樣年持股或變

　　《經濟通通訊社１０日專訊》彩生活（０１７７８）今天復牌，現價跌６﹒９％，報
１﹒０８元，該股成交約９萬股，涉資１０萬元，盤中高見１﹒１５元，最低見１﹒０１元；世
茂服務（００８７３）跌１﹒０７％，報８﹒３６元；華潤萬象（０１２０９）升０﹒８４％，
報４１﹒８５元；融創服務（０１５１６）跌０﹒９７％，報１２﹒２元。
　　彩生活公布，獲花樣年控股（０１７７７）告知，所持該集團約７﹒８億股被聲稱可予押記
，並有權強制執行押記。
　　該集團指，花樣年接獲天風國際證券與期貨（ＴＦＩＳＦ）發出的通知，聲稱花樣年未履行
其結欠ＴＦＩＳＦ之付款義務，聲稱金額約９６９８萬美元。ＴＦＩＳＦ聲稱其作為花樣年託管
人所持有該集團之約７﹒８億股可予押記，作為對ＴＦＩＳＦ聲稱欠款之擔保，並聲稱其有權強
制執行押記。該集團獲告知，花樣年正尋求法律意見以保護其合法權益。
　　現時，恒生指數報２４１２７，跌１２７點或跌０﹒５３％，主板成交９７﹒０６億元。國
企指數報８６３０，跌２６點或跌０﹒３１％。恒生科技指數報６０５７，跌４５點或跌
０﹒７４％。
　　即月期指新報２４１２６，跌２７點，低水１點。即月國指期貨報８６４０，升２１點，高
水９點。即月科指期貨新報６０６７，跌１７點，高水９點。
　　上證綜合指數報３６６０，跌１２點或跌０﹒３５％，成交３４８﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１５０８８，跌５９點或跌０﹒３９％，成交２０４﹒８６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　彩生活（０１７７８）　　　　１﹒０８元　　跌６﹒９％
　　世茂服務（００８７３）　　　８﹒３６元　跌１﹒０７％
　　華潤萬象（０１２０９）　　４１﹒８５元　升０﹒８４％
　　融創服務（０１５１６）　　　１２﹒２元　跌０﹒９７％
　　旭輝永升（０１９９５）　　　１５﹒３元　　跌１﹒８％
　　易居（０２０４８）　　　　　　２﹒５元　　跌０﹒４％
　　雅生活（０３３１９）　　　　１８﹒５元　跌１﹒０７％
　　合景悠活（０３９１３）　　　４﹒０９元　跌０﹒９７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　５５﹒３５元　升１﹒９３％
　　恒大物業（０６６６６）　　　３﹒６１元　升１﹒１２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告10/12/2021
【大行炒D乜】麥格理的名單　邊隻睇好邊隻睇淡
市場動向10/12/2021
比特幣將重上6萬？　JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
開市Good Morning10/12/2021
潘鐵珊：人民幣升值勢頭持續　港股短期上望24500
市場動向10/12/2021
富蘭克林鄧普頓客戶投資組合經理 唐崢輝 出席富途基金節 2022投資市場展望及佈局
市場動向10/12/2021
駿利亨德森金融中介機構業務總監 羅兆聰 出席富途基金節 美股已創新高 現在還能加倉嗎？
財經熱話10/12/2021
【虛幣世界】美元走強加密貨幣市場再跌，比特幣失守五萬美元關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金