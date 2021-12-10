【新冠肺炎】北京下調核酸檢測項目價格至每次３５元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》自明日（１１日）起北京市公立醫療機構
新冠病毒核酸檢測單樣本價格由５８元（人民幣．下同）降低至３５元╱次，５樣本、１０樣本
混合檢測價格同步由每樣本１８元、１３元統一降低至８元。此次是北京市對新型冠狀病毒核酸
檢測項目的第６次動態調整。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|大行報告10/12/2021
【大行炒D乜】麥格理的名單 邊隻睇好邊隻睇淡
|市場動向10/12/2021
比特幣將重上6萬？ JPEX推第二期「六折買以太幣」助用戶踏入元宇宙
|開市Good Morning10/12/2021
潘鐵珊：人民幣升值勢頭持續 港股短期上望24500
|市場動向10/12/2021
富蘭克林鄧普頓客戶投資組合經理 唐崢輝 出席富途基金節 2022投資市場展望及佈局
|市場動向10/12/2021
駿利亨德森金融中介機構業務總監 羅兆聰 出席富途基金節 美股已創新高 現在還能加倉嗎？
|財經熱話10/12/2021
【虛幣世界】美元走強加密貨幣市場再跌，比特幣失守五萬美元關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰