【新冠肺炎】北京下調核酸檢測項目價格至每次３５元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》自明日（１１日）起北京市公立醫療機構

新冠病毒核酸檢測單樣本價格由５８元（人民幣．下同）降低至３５元╱次，５樣本、１０樣本

混合檢測價格同步由每樣本１８元、１３元統一降低至８元。此次是北京市對新型冠狀病毒核酸

檢測項目的第６次動態調整。

