【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，狂掃美團沽長汽

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指低開１８４點，報２４０７０點。最高跌４０點報

２４２１４點，最低跌３３８點報２３９１６點。恒指收報２３９９５點，跌２５９點或

１﹒０７％。

按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，增加９﹒２％。美團（０３６９０）、騰訊

控股（００７００）、青島啤酒股份（００１６８）；淨賣出最多的依次是長城汽車

（０２３３３）、小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）。

主板成交１１３８﹒８３億元減少９％。其中港股通成交２５２﹒４億元，佔總成交

２２﹒２％。



＊新能源車銷售再創新高＊



美團跌１﹒６２％報２４３元，北水淨買入１１﹒９億元。騰訊控股跌１﹒９５％報

４６３﹒４元，北水淨買入３﹒６億元。青島啤酒股份升１﹒７５％報６９﹒７元，北水淨買入

２﹒４億元。

中汽協公布，中國１１月份乘用車銷量同比下降４﹒７％；汽車銷量同比下降９﹒１％。不

過，１１月份新能源汽車銷量４５萬輛，環比增長１７﹒３％，同比增長１２１﹒１％。１至

１１月新能源汽車累計銷量２９９萬輛，同比增長１６６﹒８％，累計銷量滲透率提升至

１２﹒７％。

１至１１月，中國新能源汽車產銷量再創歷史新高，累計生產超過３００萬輛，銷量接近

３００萬輛，預計全年產銷突破３４０萬輛。

中汽協表示，今年１１月，汽車行業努力克服芯片供應緊張、散點疫情爆發、政策法規調

整等影響，產銷形勢總體略好於月初預期。長城汽車跌２﹒５９％報３０﹒１元，北水淨賣出

２﹒９億元。

另外，小米集團跌１﹒０３％報１９﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元。比亞迪股份跌

０﹒６２％報２８９﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） １１﹒９３

騰訊控股 （００７００） ３﹒６３

青島啤酒股份 （００１６８） ２﹒４１

華潤電力 （００８３６） １﹒６９

碧桂園服務 （０６０９８） １﹒３６

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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長城汽車 （０２３３３） －２﹒８６

小米集團 （０１８１０） －２﹒５６

比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５４

中國移動 （００９４１） －１﹒８０

工商銀行 （０１３９８） －０﹒４１

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