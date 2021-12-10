【北水炒Ｄ乜】淨流入３５億人幣，狂掃美團沽長汽

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指低開１８４點，報２４０７０點。最高跌４０點報
２４２１４點，最低跌３３８點報２３９１６點。恒指收報２３９９５點，跌２５９點或
１﹒０７％。
按額度計算，北水全日淨流入３５億元人民幣，增加９﹒２％。美團（０３６９０）、騰訊
控股（００７００）、青島啤酒股份（００１６８）；淨賣出最多的依次是長城汽車
（０２３３３）、小米集團（０１８１０）、比亞迪股份（０１２１１）。
主板成交１１３８﹒８３億元減少９％。其中港股通成交２５２﹒４億元，佔總成交
２２﹒２％。
＊新能源車銷售再創新高＊
美團跌１﹒６２％報２４３元，北水淨買入１１﹒９億元。騰訊控股跌１﹒９５％報
４６３﹒４元，北水淨買入３﹒６億元。青島啤酒股份升１﹒７５％報６９﹒７元，北水淨買入
２﹒４億元。
中汽協公布，中國１１月份乘用車銷量同比下降４﹒７％；汽車銷量同比下降９﹒１％。不
過，１１月份新能源汽車銷量４５萬輛，環比增長１７﹒３％，同比增長１２１﹒１％。１至
１１月新能源汽車累計銷量２９９萬輛，同比增長１６６﹒８％，累計銷量滲透率提升至
１２﹒７％。
１至１１月，中國新能源汽車產銷量再創歷史新高，累計生產超過３００萬輛，銷量接近
３００萬輛，預計全年產銷突破３４０萬輛。
中汽協表示，今年１１月，汽車行業努力克服芯片供應緊張、散點疫情爆發、政策法規調
整等影響，產銷形勢總體略好於月初預期。長城汽車跌２﹒５９％報３０﹒１元，北水淨賣出
２﹒９億元。
另外，小米集團跌１﹒０３％報１９﹒２元，北水淨賣出２﹒６億元。比亞迪股份跌
０﹒６２％報２８９﹒８元，北水淨賣出２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １１﹒９３
騰訊控股 （００７００） ３﹒６３
青島啤酒股份 （００１６８） ２﹒４１
華潤電力 （００８３６） １﹒６９
碧桂園服務 （０６０９８） １﹒３６
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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長城汽車 （０２３３３） －２﹒８６
小米集團 （０１８１０） －２﹒５６
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒５４
中國移動 （００９４１） －１﹒８０
工商銀行 （０１３９８） －０﹒４１
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