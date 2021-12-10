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即市新聞

10/12/2021 16:14

《美元走勢－羅明立》澳元有望續調整，建議於０﹒７１８０賣出

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１３﹒４６　１１３﹒５７　１１３﹒３０
　　歐元╱美元　１﹒１３００　１﹒１３０３　１﹒１２８５
　　英鎊╱美元　１﹒３２２２　１﹒３２３３　１﹒３２１０
　　美元╱瑞郎　０﹒９２３９　０﹒９２４６　０﹒９２２７
　　美元╱港元　７﹒７９９１　７﹒７９９９　７﹒７９６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數降至１８﹒４萬，低於預期的２２萬，是
１９６９年以來新低，反映勞工市場仍然穩健復甦。有研究指，最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的
傳播性是Ｄｅｌｔａ的４﹒２倍，英國及部分地區加強限制措施可能會損害經濟增長，避險憂慮
情緒回升，美匯指數反彈上９６﹒２０。如果今晚（１０日）美國公布的最新ＣＰＩ數據反映通
脹繼續升溫，美元有望持續反彈。
　　澳元連續反彈後調整的壓力在加大，阻力在０﹒７１８０；初步支持位於０﹒７１００。澳
元有望繼續調整，建議投資者於０﹒７１８０賣出澳元，目標０﹒７１００，以０﹒７２２０為
止損。
　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒１３４０　１﹒１２００　１﹒１３８５
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３２５０　１﹒３１５０　１﹒３３００
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　沽出澳元　０﹒７１８０　０﹒７１００　０﹒７２２０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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