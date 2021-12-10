《美元走勢－羅明立》澳元有望續調整，建議於０﹒７１８０賣出

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒４６ １１３﹒５７ １１３﹒３０

歐元╱美元 １﹒１３００ １﹒１３０３ １﹒１２８５

英鎊╱美元 １﹒３２２２ １﹒３２３３ １﹒３２１０

美元╱瑞郎 ０﹒９２３９ ０﹒９２４６ ０﹒９２２７

美元╱港元 ７﹒７９９１ ７﹒７９９９ ７﹒７９６１

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《美元走勢》美國上周初次申請失業救濟人數降至１８﹒４萬，低於預期的２２萬，是

１９６９年以來新低，反映勞工市場仍然穩健復甦。有研究指，最新變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ的

傳播性是Ｄｅｌｔａ的４﹒２倍，英國及部分地區加強限制措施可能會損害經濟增長，避險憂慮

情緒回升，美匯指數反彈上９６﹒２０。如果今晚（１０日）美國公布的最新ＣＰＩ數據反映通

脹繼續升溫，美元有望持續反彈。

澳元連續反彈後調整的壓力在加大，阻力在０﹒７１８０；初步支持位於０﹒７１００。澳

元有望繼續調整，建議投資者於０﹒７１８０賣出澳元，目標０﹒７１００，以０﹒７２２０為

止損。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１３４０ １﹒１２００ １﹒１３８５

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３２５０ １﹒３１５０ １﹒３３００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 沽出澳元 ０﹒７１８０ ０﹒７１００ ０﹒７２２０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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