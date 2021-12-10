【夜期時段】即月期指最新報２４００９點，升３０點，高水１３點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２３９９４點，升１５點，低水２

點，最新報２４００９點，升３０點，高水１３點，合約成交２５１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５７８點，跌２點，平水，最新報８５９０點，升１０點

，高水１２點，合約成交１８２張。

