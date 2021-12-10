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即市新聞

10/12/2021 16:05

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３１％，預計全年整體樓價上升約６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒７５點，按周跌
０﹒３１％。近９周，ＣＣＬ於１８６點至１８８點之間窄幅爭持，期間累跌０﹒６３％。中原
指，ＣＣＬ八大指數，本周七跌一升，上周七升一跌，相信短期樓價繼續高位反覆爭持，展望明
年新春樓價走勢才會有突破。

＊今年新界西樓價料升約一成，升幅跑贏大市＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預計，２０２１年全年整體樓價上升約６％，當中新界
西樓價升幅明顯跑贏大市，預料全年升約一成。以本周指數計，今年ＣＣＬ暫時累升６﹒５４％
，ＣＣＬ　Ｍａｓｓ升５﹒７１％，ＣＣＬ（中小型單位）升６﹒１１％，ＣＣＬ（大型單位）
升８﹒７９％。四區方面，新界兩區樓價表現較優，新界西升１０﹒９０％，新界東升
５﹒２０％。港九市區樓價落後大市，港島升４﹒１１％，九龍升３﹒７５％。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８９﹒５４點，按周跌０﹒３０％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒４９點，按周跌０﹒３６％。ＣＣＬ（大型單位）報
１８９﹒０７點，按周跌０﹒０６％。

＊港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ結束２周連跌，料本月下旬反映降準的影響＊

　　新界西ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１７６﹒８５點，按周跌１﹒１７％。新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ
報２００﹒１９點，按周跌０﹒９５％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８１﹒９６點，按周跌
０﹒６３％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９３﹒５６點，按周升１﹒３４％，結束２周連跌。
　　中原表示，人行宣布於１２月１５日下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，對本港樓
市的影響將於１２月下旬公布的ＣＣＬ才開始反映。（ｓｌ）

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