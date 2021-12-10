《恒大困局》許家印所持約２﹒７７８億恒大股份被強制出售

《經濟通通訊社１０日專訊》根據港交所披露的多份文件顯示，中國恒大（０３３３３）董

事局主席許家印持有約２﹒７７８億恒大股份，於１２月６日至９日連續四天的強制行動中被賣

出，惟文件並未顯示交易價格。出售股份後，許家印的持股比例由６１﹒８８％降至

５９﹒７８％。

以恒大該四日的收盤價計，上述強制出售的股份價值逾５億元。（ｓｌ）

