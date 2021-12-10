《經濟通通訊社１０日專訊》香港快將與內地通關。《文匯報》引述消息人士透露，港府擬
定三類市民可優先，首先是北上處理公務╱政務者；其次為處理商務的人士，大致會跟隨過往回
港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，均可優先獲得通關配額；
第三類是需要恩恤安排的人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件。
至於探病及夫妻團聚、家庭團聚暫不列恩恤名單，有待名額擴大後再有序放行。（ｂｎ）
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10/12/2021 15:47
【通關在望】據報上市公司董事可優先通關，恩恤安排暫限白事
《經濟通通訊社１０日專訊》香港快將與內地通關。《文匯報》引述消息人士透露，港府擬
定三類市民可優先，首先是北上處理公務╱政務者；其次為處理商務的人士，大致會跟隨過往回
港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，均可優先獲得通關配額；
第三類是需要恩恤安排的人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件。
至於探病及夫妻團聚、家庭團聚暫不列恩恤名單，有待名額擴大後再有序放行。（ｂｎ）
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