【通關在望】據報上市公司董事可優先通關，恩恤安排暫限白事

《經濟通通訊社１０日專訊》香港快將與內地通關。《文匯報》引述消息人士透露，港府擬

定三類市民可優先，首先是北上處理公務╱政務者；其次為處理商務的人士，大致會跟隨過往回

港免檢疫名單安排，上市公司董事、在內地有業務的中小企負責人等，均可優先獲得通關配額；

第三類是需要恩恤安排的人士，初步擬只批准返內地做白事，申請人需提交證明文件。

至於探病及夫妻團聚、家庭團聚暫不列恩恤名單，有待名額擴大後再有序放行。（ｂｎ）

