【通關在望】薛永恒：港康碼開通１小時，逾２﹒３萬人註冊

《經濟通通訊社１０日專訊》「香港健康碼」系統今早９時正式開通，「安心出行」流動應

用程式亦會更新至３﹒０版本。創科局局長薛永恒表示，截至上午１０時，逾２﹒３萬人註冊「

港康碼」。他表示申請帳戶需要提供住址證明，居住房委會轄下公屋的人士毋須提交，至於其他

市民如果沒有住址證明，預計可於下星期初至下周中，收到由政府發出、包含個人識別碼的確認

信件，以啟動帳戶。

政府早前呼籲各界送出智能手機，供原本沒有手機的基層、長者等使用「安心出行」，薛永

恒表示，獲得電信公司等積極回應，現時正在商討，估計手機數目肯定有過萬部。



＊「港康碼」採取實名登記須上載住宅證明＊



市民註冊申請「港康碼」帳戶，要填寫個人資料和上載住址證明，住址被確認後，系統會以

短訊向申請人發出個人識別碼，啟動帳戶。

成功開通帳戶後，用戶可透過「安心出行」上傳過去３１天的出行紀錄，然後在「港康碼」

網站登入系統，獲取「港康碼」，有效期是申請當天，到晚上１１時５９分為止。政府重申，申

請註冊「港康碼」帳戶的次序與日後通關配額完全無關，市民毋須急於申請。（ｈｙ）



