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即市新聞

10/12/2021 16:29

《小傳日記》魚缸又跌穿兩萬四，中鋁國際突然急飛！

　　《小傳日記》魚缸諗住去番２４５００？傻啦，佔比好重嘅ＡＴＭ跌，賭股跌，藥股都跌，
升嘅１２個股佬，得隻蒙牛（０２３１９）升多過１巴仙。魚缸最後都跌穿兩萬四。收報
２３９９５，跌２５９點或１巴仙。不過，喺呢個咁沉悶一日，都有隻股佬升到嘭嘭聲，最高峰
升超過九成，係接近一倍嘅升幅呀！講緊嘅係中鋁國際（０２０６８）。
　　鋰鹽冬季需求ｋｅｅｐ住好高，Ａ場鹽湖提鋰板塊升勢相當強勁，中鋁國際Ａ股更加漲停！
喺Ｈ股早段曾經升超過三成，仲唔夠轟？去到晏晝２點到３點，突然啲人係咁上車，由２﹒２７
銀「一飛衝天」，升到最高３﹒３３銀，剩係呢一個鐘已經升近三成五。差唔多升到外太空之際
，可能啲人覺得頂唔順啦，走下一個又一個，臨尾股價落番少少，但未落番地下。全日計升六成
七，報２﹒８６銀。
　　呢排個市咁悶，竟然有隻股佬升到咁樣。雖然鋰鹽需求高，但呢種升法幾唔尋常，同佢同一
條腸出嘅中國鋁業（０２６００）都只不過升１巴仙。正所謂「阿婆走得快，一定有古怪」，唔
通有啲人知道咗啲猛料，偷步炒定先？

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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