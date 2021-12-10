《小傳日記》魚缸又跌穿兩萬四，中鋁國際突然急飛！

《小傳日記》魚缸諗住去番２４５００？傻啦，佔比好重嘅ＡＴＭ跌，賭股跌，藥股都跌，

升嘅１２個股佬，得隻蒙牛（０２３１９）升多過１巴仙。魚缸最後都跌穿兩萬四。收報

２３９９５，跌２５９點或１巴仙。不過，喺呢個咁沉悶一日，都有隻股佬升到嘭嘭聲，最高峰

升超過九成，係接近一倍嘅升幅呀！講緊嘅係中鋁國際（０２０６８）。

鋰鹽冬季需求ｋｅｅｐ住好高，Ａ場鹽湖提鋰板塊升勢相當強勁，中鋁國際Ａ股更加漲停！

喺Ｈ股早段曾經升超過三成，仲唔夠轟？去到晏晝２點到３點，突然啲人係咁上車，由２﹒２７

銀「一飛衝天」，升到最高３﹒３３銀，剩係呢一個鐘已經升近三成五。差唔多升到外太空之際

，可能啲人覺得頂唔順啦，走下一個又一個，臨尾股價落番少少，但未落番地下。全日計升六成

七，報２﹒８６銀。

呢排個市咁悶，竟然有隻股佬升到咁樣。雖然鋰鹽需求高，但呢種升法幾唔尋常，同佢同一

條腸出嘅中國鋁業（０２６００）都只不過升１巴仙。正所謂「阿婆走得快，一定有古怪」，唔

通有啲人知道咗啲猛料，偷步炒定先？



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