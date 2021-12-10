【基金登場】兩ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ推出，入場費７８０元起

港交所１０月推出Ａ股期貨「ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數期貨合約」後，兩家中資基金公司落

實下周一，同日推出追蹤該指數的ＥＴＦ產品，包括南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ

（０３００３）、華夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ（０２８３９）。



＊下周一上市，管理費不足１％＊



「南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ」上市價約７﹒８元，每手交易為１００股，入場費

約７８０元，管理費為０﹒９９％，初始投資規模約１﹒２億美元（約９﹒３６億港元）。「華

夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ」上市價約２８﹒１５元人民幣，每手交易為５０股，入場費約

１７００元，管理費為０﹒３％，初始投資額超過１３億元。

ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數於今年８月才因應港交所推出Ａ股衍生產品而發布，在香港推出產

品前，內地已有首批ＥＴＦ追蹤該指數，而該批ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ上市僅一個月募資規

模已達到３３０﹒６億元人民幣，日均交易額為８４億人民幣。

南方東英總裁丁晨指出，ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數具平衡行業分布，而且選取行業板塊龍頭

股，較同類指數有更多「新經濟」元素，近９年累計升幅逾１﹒７倍，長期表現優於其他主流寬

基指數，有信心產品會重燃國際投資者投資中國Ａ股的熱情。

華夏基金（香港）業務拓展副總裁麥榮發認為，Ａ股市場資金供應將會趨寬鬆，加上目前社

會融資規模出現見底跡象，料未來股市上升機會較大。年初以來的藍籌Ａ股表現較中小盤Ａ股失

色的情況將會逆轉，而人民幣未來勢頭保持強勁，認為現時為合適時間配置人民幣資產。

《香港經濟日報》

