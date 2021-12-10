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即市新聞

10/12/2021 08:59

【基金登場】兩ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ推出，入場費７８０元起

　　港交所１０月推出Ａ股期貨「ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數期貨合約」後，兩家中資基金公司落
實下周一，同日推出追蹤該指數的ＥＴＦ產品，包括南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ
（０３００３）、華夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ（０２８３９）。

＊下周一上市，管理費不足１％＊

　　「南方東英ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ」上市價約７﹒８元，每手交易為１００股，入場費
約７８０元，管理費為０﹒９９％，初始投資規模約１﹒２億美元（約９﹒３６億港元）。「華
夏ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ」上市價約２８﹒１５元人民幣，每手交易為５０股，入場費約
１７００元，管理費為０﹒３％，初始投資額超過１３億元。
　　ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數於今年８月才因應港交所推出Ａ股衍生產品而發布，在香港推出產
品前，內地已有首批ＥＴＦ追蹤該指數，而該批ＭＳＣＩ中國Ａ５０ＥＴＦ上市僅一個月募資規
模已達到３３０﹒６億元人民幣，日均交易額為８４億人民幣。
　　南方東英總裁丁晨指出，ＭＳＣＩ中國Ａ５０指數具平衡行業分布，而且選取行業板塊龍頭
股，較同類指數有更多「新經濟」元素，近９年累計升幅逾１﹒７倍，長期表現優於其他主流寬
基指數，有信心產品會重燃國際投資者投資中國Ａ股的熱情。
　　華夏基金（香港）業務拓展副總裁麥榮發認為，Ａ股市場資金供應將會趨寬鬆，加上目前社
會融資規模出現見底跡象，料未來股市上升機會較大。年初以來的藍籌Ａ股表現較中小盤Ａ股失
色的情況將會逆轉，而人民幣未來勢頭保持強勁，認為現時為合適時間配置人民幣資產。
《香港經濟日報》

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