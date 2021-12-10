《積金有道－劉家怡》社交媒體平台故障對強積金成員的啟示

《積金有道》社交媒體巨擘月前出現罕有大型故障，導致全球社交通訊受阻，各地市民頓時

面對不同程度影響，此事突顯過於依賴單一社交平台的風險，儆醒我們凡事勿過於集中，這道理

也適用於強積金成員的投資部署當中，宜盡量分散投資風險，方為上策。



＊強積金配置傾斜「本土投資」＊



先分享一下現時港人強積金投資偏好、基金選擇是怎樣，積金局截至今年６月底的數據顯示

，在強積金股票基金類別當中，成員投放於香港的資產份額最大，佔整體６２％ 。他們的投資

較集中本地市場，或可能與大家較熟識本地市場，相信投資本地市場會較安心有關，這種心態為

投資界所指的「本土偏好」，不過，這或較易會忽略和錯過海外市場的投資機會。這種心態不難

理解，但就未必是最明智的投資策略 。



＊投資配置盡量避免過於集中＊



投資的世界裡，一直有提倡「不要把所有雞蛋放在一個籃子裡」的說法，強積金成員進行投

資配置時，也應該避免過於集中，以免單一市場或板塊出現大幅波動時，對投資回報有重大影響

。此外，大家亦可將「市場相關度」納入考慮因素之列，例如香港╱大中華╱亞洲市場的強積金

基金類別，其市場相關性較高，部分投資的公司或股票甚至會一樣，若將所有「子彈」分配於這

些基金類別，或會出現重複投資的情況，削弱分散風險的效果。



＊先求知再投資＊



要做一個精明的投資者，投資前先要做足功課，才能有助減低風險。市場上各個強積金計劃

，會提供不同風險程度的投資選擇，涵蓋不同資產類別及市場，讓成員可按個人需要，建立合適

自己的投資組合。為提高強積金基金資訊透明度，積金局網站、受託人網上平台、香港投資基金

公會，亦會有不少實用資訊，方便成員掌握基金的風險、投資目標等。此外，透過參閱受託人定

期發出的基金便覽，亦有助大家精明部署。成員可由淺入深，先以１至７級的「風險級別」，衡

量相關強積金基金的風險級別，繼而深入了解投資經理選股策略、十大投資項目等，亦要定期檢

視其中長期投資表現，適時調配。

對於無暇抽身分析強積金資訊的強積金成員而言，「預設投資策略」可能是折衷的解決方案

，相關投資方案會隨成員年齡，自動降低投資風險；同時採用環球市場分散投資策略。積金局的

數據顯示，自２０１７年４月推出至今年１０月底，「預設投資策略」下的成分基金（６５歲後

基金及核心累積基金）扣除費用後的平均累積回報，分別達２２﹒５８％及４６﹒６５％；而且

此投資方案設有收費上限，現時平均基金開支比率為０﹒７９％。

總括而言，建議大家要主動了解不同資訊，分散投資風險，同時亦要按不同人生階段或投資

目標部署，適時調整投資比例及投資地區，為未來建立更安穩的退休人生。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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