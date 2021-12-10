《品中資－羅國森》恒大重組成定局，內房內銀露曙光

《品中資》恒大（０３３３３）的債務危機發展到今個星期，似乎有了眉目。首先，恒大發

出了兩份題為「內幕消息」的通告。第一則是指，不確定是否擁有充足資金繼續履行財務責任。

而關於一筆由恒大作擔保人，涉資２﹒６億美元的債務，則表明不能履約，結果是會加速該債務

提早到期。聲明只強調，會與境外債權人保持溝通，以制定可行的境外重組方案。

據報道，當恒大發出了這項「內幕消息」後的兩小時，廣東省政府就馬上約談恒大主席許家

印。而在差不多時間，央行也發文批評恒大經營不善，盲目擴張；銀保監亦在同一時間發文，表

示恒大不能履行擔保義務，不會對銀行保險業的正常運作造成任何負面影響。

結果，３日後恒大再發出另一項「內幕消息」通告，指出將成立一個「風險化解委員會」，

但重要的是，這個委員會的成員，不只恒大的高層，還包括粵海的副總經理，他將任聯席主席，

跟恒大主席許家印平起平坐。

還有就是專門負責收購不良資產的信達資產管理副總裁，另外還有越秀集團的資本運營官，

以及國信證券的合規總監。當然，專業律師也是需要的。看到這份名單，大家都應該清楚，所謂

的風險化解委員會，要做的就是按部就班地出售恒大的資產，然後用來償債，以及跟境內外債權

人洽商一個對債務重組方案。



＊恒大將今非昔比＊



而今次的突破是，出售資產的安排和決定，已經不是恒大決策層可以完全掌控了。我自己的

看法是，恒大的重組已經成定局，重組方案完成後，恒大已經不再是昔日的恒大（全年賣樓最多

的房企），能否維持一家中小型發展商的格局，仍要視乎恒大的底子到底有多厚。

但幾乎可以肯定，恒大已經不再是主要的內房企業，而其他非核心的業務可能都會被削掉，

最終可能只保留到上市車企恒大汽車（００７０８）。本來持股的恒騰網絡也於月初時悉數出售

。

就在這個消息傳出當日（１２月６日，本周一），恒大股價大挫兩成，收報１﹒８１元，往

後幾日，股價雖然止跌，但反彈乏力。不過，我留意到，個別負債重的內房股，在本周二都有強

力反彈，例如融創中國（０１９１８）單日急升一成七。

當然，人民銀行在周一晚宣布，降低存款準備金率０﹒５個百分點，以釋放約１﹒２萬億元

人民幣的流動性，也是大市反彈的原因，以及個別內房造好的近因。但我總覺得，恒大的債務危

機擾攘到這個星期，其實基本上已經接近解決。

當然，我所指的解決，不是實質地完成了重組，甚至還清債務，而是確定了解決方向。當我

看到上文提到的報道，指央行發文批評恒大管理不善，盲目擴張後，我這個感覺就更強了。

即是說，已經肯定，恒大之所以弄到如此田地是咎由自取，阿爺一定不會出手相救。阿爺會

做的，就是確保恒大事件，以至還有少許負債過高的房企正面臨的財務問題，不會造成系統性風

險，或所謂的骨牌效應。

人行在這個時候「降準」，是面向整個行業，甚至全社會釋放流動性，同時也釋放信號，只

要是正常運作的企業，阿爺是會「睇住」的；因此，即使還有一或兩家規模較少的內房企業可能

仍要重組，但其餘大部分都應該可以捱過今次的危機。

這個時候，我感到，一些經營穩健，負債正常的內房股，可能已經有「炒」或買來收息的價

值了。

我早前已指出過，我對內房股的看法也不是太悲觀，但更加強「用來炒」的看法。只不過，

如果要炒，是要找負債較低的來炒。高負債的內房股，最好還是不沾手。至於財政相對穩健的國

企內房，則應以買來收息的心態視之！

我留意到，兩大龍頭內房股中國海外（００６８８）和華潤置地（０１１０９）的股價已經

回穩，有反覆向上的走勢，大家都可以留意了。



＊內銀還要面對地方債問題＊



另一邊廂，被內房債務困擾的內銀股，也有點曙光初露的情況。當然，投資者擔心的是「兩

座大山」，內房債只是其中一座山，暫時來說，危機是稍為紓緩了，但還有一座山，那就是地方

債。這一刻，外資仍然憂心忡忡的地方債問題，似乎仍未得到明顯的解決。我相信內銀股只能稍

為喘定，仍未能有強大升幅。

內房和內銀可說是難兄難弟，所有被認為優質的股票，她們的市盈率都只得４－５倍，實在

便宜得有點「恐怖」。我估計，恒大事件解決後，內房股，尤其是國企內房股的估值應該可以高

一點，但內銀可能還要一段時間。但無論如何，也算是曙光初露了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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