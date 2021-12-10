《雷鳴天下－雷鼎鳴》中國政府超高民望的５大因素

《雷鳴天下》近年以美國為首的部分西方國家對華政策似是亂了套，決策人有如盲頭蒼蠅，

屢屢犯錯，看來那些真正了解中國國情的中國通都失去影響力，這對美國來說也並非好事。特朗

普當年若肯聽取經濟學家的主流意見，便不會發動最終一敗塗地的貿易戰，今天美國的通脹壓力

也不會這樣高，中國也未必能像今天般貿易盈餘及貿易額屢創新高。去年蓬佩奧下台前，似仍要

垂死一搏，頗為露骨地鼓動中國人民推翻其政府。拜登上台後，並無中止特朗普的對華政策，還

不時想以居高臨下的姿態教訓中國，這些作風與政策，或許能使西方的政客在家中自我亢奮，在

中國卻成了反面教材，人民因此更加團結更加支持政府，這不是政策失敗是甚麼？



這種失敗源於西方的一些政客沒有掌握到一個他們不願意接受的現實︰中國政府的民望或支

持度正處於一種極高的水平。據不同時期不同外國調研機構的調查，中國政府的支持度在９成以

上，絕大部分人民對前景也非常樂觀。美國的政客及傳媒拿不出經得起考驗的證據便去唱衰中國

，怎會不引起中國人民的反感？若要制定正確的對華政策，美國政客實應弄清楚為何他們眼中的

邪惡政權會得到如此高的民望。此種高民望，我認為有５大真實的因素支持著。



＊成功打擊貪污腐敗＊



第一是現屆政府在打擊貪污腐敗上有標誌性的成功。我不敢妄自菲薄，我曾經在學術界的頂

尖刊物出版過幾篇被廣泛引用關於貪污理論的論文，深明貪污的各種影響。在完全自由競爭的市

場中，貪污不會存在，不是因為官員不貪，而是因為沒有人有需要賄賂他們，但中國的經濟結構

中有不少地方並非競爭市場，貪污往往能起到潤滑劑的作用，很難杜絕，更難搞的是貪污在道德

及法律上都站不住腳，所以腐敗分子需要結黨營私，組建私密同盟以保護自己，瓦解這些自我保

護性強的網絡十分困難，但現屆政府卻抓了一大批大老虎，社會風氣為之一變。今天在內地，你

就算要付小費，恐怕也沒多少人敢收。人民痛恨腐敗分子，讓他們見到感覺到腐敗被遏止，他們

當然支持。



第二是精準扶貧。這８、９年間，中國清除了絕對貧困，９千多萬人不再赤貧，這是劃時代

的成就。懂得貧窮經濟學的人都知道這極為艱難，尤其是中國政府明白「授人以魚，不如授人以

漁」的道理，只要看看無綫電視《無窮之路》或內地多種有關脫貧政策具體措施的紀錄片，便不

能不讚賞內地在這方面努力之大。



＊華遏疫情美國失守＊



第三是新冠疫情被遏止了。事後想來總要揑一把汗，假如在２０２０年中國抗疫並不成功，

冷嘲熱諷幸災樂禍一定不絕，但中國不但成功了，更搶眼的是，世界第一科技強國卻幾乎全面失

守，有８０萬人已因此疫而不幸離世。美國及西方國家的嚴重失敗，正好凸顯出抗疫有多艱難，

而中國卻是成功了。這自然會大大提升政府的民望及制度的自信。



第四是人民生活的顯著進步。這有兩大推動力，一是ＧＤＰ的持續高增長，二是高科技應用

廣泛地融入到人民的日常生活中，使到他們感到方便及安全。中國的ＧＤＰ增長率雖稍有放緩，

但因ＧＤＰ的基數比前高得多，人民收入增長的絕對值便很突出，從而增加了他們的快樂感與自

信。



＊有力回擊外國打壓＊



第五是人民認為政府能有力回擊外國的打壓。美國老是指摘中國政府如何壓榨人民，又無證

無據地說中國在新疆搞種族滅絕，對於每年有過億人次訪問新疆的中國人民而言，特別感到荒唐

。更有甚者，美國近年內部的社會問題不斷爆發，而中國的國防力量又有巨大的提升。有此局面

，到訪內地的人，很容易便觀察到內地人民真實的自豪感，對楊潔篪所說的「中國人民不吃這一

套」，認同感空前高漲。



這５大因素有些是源自中國人民與政府的努力，有些是美國搬起石頭打自己腳的錯誤政策造

成，這些因素加起來，便造就了中國政府世所罕見的高支持度。



我是一個謹慎的人，愈是見到成績，便愈是擔憂。人類似有一天性，成功後容易亢奮，自信

心爆棚，政策若有過火，不一定會受到應有的注意。飛龍在天後，更要亢龍有悔的智慧。今後更

須事事進一步後停一停想一想再往前走，發展才可行穩致遠。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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