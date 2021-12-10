《Ａ股評論》國泰君安：消費板塊盈利增速預期觸底，適宜布局

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安證券研報指出，消費板塊的盈利增速預期正逐漸觸底

，正處最佳的布局窗口。

國泰君安證券認為，隨著政策糾偏的強化、商品供需缺口的收斂以及周期股和期貨價格的背

離，本輪周期板塊普漲行情將進入尾聲，而消費板塊則進入最佳的布局窗口。可以觀察到消費板

塊的盈利增速預期正逐漸觸底，同時盈利預期的分歧度卻開始逐步抬升，這意味著市場對消費預

期的改善仍處於早期階段且預期的改善才剛開始反應至股價，消費正處最佳的布局窗口。

國泰君安證券預計２０２２年消費行情將由漲價主線開啟，隨著需求端量的超預期韌性，消

費行情有望擴散至當前景氣度預期偏低，但未來存在邊際改善的品種。因此當前消費行業推薦兩

條配置思路，包括競爭格局優化下轉嫁成本能力較強，有望實現順利漲價的品種：生豬、白酒、

乳制品、調味品、汽車零部件等；以及政治局會議後政策線索逐漸清晰，當前基本面仍然偏弱，

但預期改善且處於估值低位、需求端韌性仍然強勁的家電等。（ｄｗ）



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