  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 09:10

《Ａ股評論》國泰君安：消費板塊盈利增速預期觸底，適宜布局

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安證券研報指出，消費板塊的盈利增速預期正逐漸觸底
，正處最佳的布局窗口。
　　國泰君安證券認為，隨著政策糾偏的強化、商品供需缺口的收斂以及周期股和期貨價格的背
離，本輪周期板塊普漲行情將進入尾聲，而消費板塊則進入最佳的布局窗口。可以觀察到消費板
塊的盈利增速預期正逐漸觸底，同時盈利預期的分歧度卻開始逐步抬升，這意味著市場對消費預
期的改善仍處於早期階段且預期的改善才剛開始反應至股價，消費正處最佳的布局窗口。
　　國泰君安證券預計２０２２年消費行情將由漲價主線開啟，隨著需求端量的超預期韌性，消
費行情有望擴散至當前景氣度預期偏低，但未來存在邊際改善的品種。因此當前消費行業推薦兩
條配置思路，包括競爭格局優化下轉嫁成本能力較強，有望實現順利漲價的品種：生豬、白酒、
乳制品、調味品、汽車零部件等；以及政治局會議後政策線索逐漸清晰，當前基本面仍然偏弱，
但預期改善且處於估值低位、需求端韌性仍然強勁的家電等。（ｄｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向10/12/2021
富蘭克林鄧普頓客戶投資組合經理 唐崢輝 出席富途基金節 2022投資市場展望及佈局
市場動向10/12/2021
駿利亨德森金融中介機構業務總監 羅兆聰 出席富途基金節 美股已創新高 現在還能加倉嗎？
財經熱話10/12/2021
【虛幣世界】美元走強加密貨幣市場再跌，比特幣失守五萬美元關
中國故事09/12/2021
《神州經脈》CPI急彈PPI回落　滬指三連漲　外資流入創次高
財經熱話09/12/2021
《講股論勢－鄭廣復》白宮主人如何影響美股? 標普五百明年看跌!
財經熱話09/12/2021
【內房困局】排住隊伸手　今輪到合生　發換股債籌20億　股價急插
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金