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10/12/2021 09:20

【聚焦人幣】外匯存準金率上調，人幣中間價貶２０４點返６﹒３７

　　《經濟通通訊社１０日專訊》在人民幣匯率創下逾３年半新高之際，人行昨日（９日）傍晚
宣布，決定自下周三（１５日）起，上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準
備金率由現行的７％提高到９％。這是人行年內第二次上調外匯存准率，上一次是在６月１５日
，同樣調升了２個百分點。收緊外匯流動性的決定發布後，在岸、離岸人民幣兌美元匯率昨日短
線跌幅曾擴大逾３００個點子。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日跌２０４點子，
止步兩連揚，暫時脫離逾三年半高位，上個交易日報６﹒３４９８。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７０２　＋２０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１７３１　－２５０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５９８３　＋１８４﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１６９　　＋２６﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３９７４　＋１６６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５３９６　　－７４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１７９　　　＋１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６５２９　　－７１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８７５０　－２０２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９９６８　－１８４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６４２　　　－７﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒５７０１　－２４７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５１０９　＋３８３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８５﹒１５００　　　＋６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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