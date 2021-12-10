【聚焦人幣】外匯存準金率上調，人幣中間價貶２０４點返６﹒３７

《經濟通通訊社１０日專訊》在人民幣匯率創下逾３年半新高之際，人行昨日（９日）傍晚

宣布，決定自下周三（１５日）起，上調金融機構外匯存款準備金率２個百分點，即外匯存款準

備金率由現行的７％提高到９％。這是人行年內第二次上調外匯存准率，上一次是在６月１５日

，同樣調升了２個百分點。收緊外匯流動性的決定發布後，在岸、離岸人民幣兌美元匯率昨日短

線跌幅曾擴大逾３００個點子。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日跌２０４點子，

止步兩連揚，暫時脫離逾三年半高位，上個交易日報６﹒３４９８。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒３７０２ ＋２０４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１７３１ －２５０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５９８３ ＋１８４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１６９ ＋２６﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３９７４ ＋１６６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５３９６ －７４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１７９ ＋１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６５２９ －７１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７５０ －２０２﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９９６８ －１８４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６４２ －７﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒５７０１ －２４７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５１０９ ＋３８３﹒００

１人民幣╱韓元 １８５﹒１５００ ＋６﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

