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10/12/2021 09:42

【重拳監管】官媒評泡泡瑪特虛假宣傳被罰２０萬：盲盒不能真盲

　　《經濟通通訊社１０日專訊》盲盒玩具公司泡泡瑪特（０９９９２）因虛假宣傳被北京市監
局罰款２０萬元（人民幣．下同），官媒《人民日報》今日發表評論稱，盲盒經濟的監管不能「
盲」，要推動盲盒市場遵循行業標準，確保內在產品價值和購買價格相稱。
　　《人民日報》發表名為《「泡泡瑪特們」不明白嗎？盲盒不能真盲！》的評論文章指出，盲
盒雖以「盲」為噱頭，產品質量不能「盲」。盲盒的消費只能先付款後驗貨，很多無良商家就在
「盲」字上大做文章，以次充好、虛高價格等現象層出不窮。但客觀而言，盲盒的稀有性和ＩＰ
引起的只是消費沖動，而產品的質量、材質、使用感受等才是吸引持續消費的根本。
　　文章指出，當前消費市場上隨處可見盲盒的身影，未來極有可能延伸至更多領域，這對監管
提出了更高要求。對那些弄虛作假謀取不正當利益的商家，必須嚴厲打擊，以確保盲盒中的產品
安全合格。另一方面，要推動盲盒市場遵循合法合理的行業標準，至少確保盲盒內在產品價值和
購買價格相稱，亦即物有所值。
　　據北京市市場監督管理局官網顯示，北京泡泡瑪特文化創意有限公司因銷售的長襪盲盒虛假
宣傳，違反《反不正當競爭法》，被北京市朝陽區市場監管局罰款２０萬元。具體事由為，當事
人銷售的商品長襪盲盒的面料成分含量未達到其宣傳標準。（ｄｗ）

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