《兩岸關係》時隔逾三十年，中國和尼加拉瓜恢復外交關係

《經濟通通訊社１０日專訊》據《央視新聞》報道，中國同尼加拉瓜今日（１２日）在天津

簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報

簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。

翻查歷史，尼加拉瓜這個中美洲國家曾兩次與中華民國斷交，兩次相隔３６年，而且決定都

是由奧蒂嘉主政時期做成。奧蒂嘉現年７６歲，１９７９年取得政權後，於１９８５年１２月首

次中斷與中華民國５５年的外交關係，並承認北京，直到１９９０年查莫洛夫人領導的政府上台

，再度承認中華民國。因此，本次中華人民共和國和尼加拉瓜建立外交關係，亦屬「梅開二度」

。



＊中國外交部：同台灣斷交是順應大勢、合乎民心的正確選擇＊



中國外交部發言人表示，尼加拉瓜政府承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的「

外交關係」，同中華人民共和國恢復外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任

何官方往來。是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度贊賞。中方願在和平共處五

項原則基礎上，同尼方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

早前尼加拉瓜宣布，今日起與台灣斷絕外交關係，只承認「一個中國」。尼加拉瓜表示，決

定自即日起斷絕與台灣的外交關係，並停止與台灣的一切接觸和官方聯繫。（ｄｗ）

