【新冠肺炎】全國昨新增本土確診３７宗，內蒙古２４例最多

《經濟通通訊社１０日專訊》國家衛健委公布，１２月９日，全國確診者新增確診６３宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２６宗，含６宗由無症狀感染者轉為確診病例（四川５

宗，浙江１宗）；本土病例３７宗（內蒙古２４宗均在呼倫貝爾市；浙江５宗，其中紹興市３宗

、寧波市２宗；雲南５宗均在德宏傣族景頗族自治州；黑龍江２宗均在哈爾濱市；陝西１宗在西

安市），含４宗由無症狀感染者轉為確診病例均在雲南。無新增死亡或疑似病例；新增治癒出院

３１宗。此外，新增無症狀感染４３宗，２３宗為本地個案；尚在醫學觀察的無症狀感染者

５０８宗（境外輸入４１３宗）。



＊內蒙古現有病例逾５００宗＊



據內蒙古衛健委，截至１２月９日２４時，內蒙古自治區現有本土確診病例５１５宗（呼倫

貝爾滿洲里市５０７宗、新巴爾虎右旗６宗；滿洲裡市關聯確診病例２宗，在通遼市科爾沁區）

。

另外據寧波發佈，寧波市鎮海區昨日對全區域（除蛟川街道封控區、管控區及防範區外）開

展第二輪全員新冠病毒核酸檢測工作，共檢測４４２４７９人，核酸檢測結果均為陰性。

截至１２月９日，全國現有確診病例１２２２宗（其中重症病例２９宗），累計治愈出院病

例９３６５９宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９９５１７宗，現有疑似病例１

宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２９２５９宗。其中，香港特別行政區１２４７８宗（出

院１２１５６宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７７宗），台灣地區

１６７０４宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）

