【大國博弈】尼加拉瓜承認「一個中國」與台灣斷交，中方表示讚賞

《經濟通通訊社１０日專訊》中美洲國家尼加拉瓜宣布，今日起與台灣斷絕外交關係，只承

認「一個中國」。尼加拉瓜表示，決定自即日起斷絕與台灣的外交關係，並停止與台灣的一切接

觸和官方聯繫。

中國常駐聯合國代表張軍在社交網站發文，指尼加拉瓜政府作出一個順應大勢、合乎民心的

正確決斷，對此表示高度讚賞，又指一個中國原則是國際社會普遍共識，不容挑戰。

另外，北京今早宣布，將與尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談。



＊台灣：痛心與遺憾全面停止雙邊合作援助計畫＊



在尼加拉瓜宣布斷交後，台灣的邦交國減至１４個。台灣的外交部發聲明，對尼加拉瓜片面

終止外交關係感到痛心與遺憾，決定即日起終止與尼加拉瓜的外交關係，全面停止雙邊合作及援

助計畫，撤離大使館及技術團人員。

聲明又指，台灣長期與尼加拉瓜共同推動有益民生的合作，協助尼加拉瓜整體發展，對於當

局罔顧多年情誼感到十分遺憾；又重申台灣有權與其他國家交流和發展外交關係，將持續拓展國

際生存空間，爭取應有的國際地位。

今次是尼加拉瓜相隔３６年後再次宣布同台灣斷交，轉而承認北京，而兩次都發生在左翼總

統奧德嘉執政期間。（ｊｔ）

