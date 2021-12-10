《神州縱橫－凌昆》中國續收清零紅利

《神州縱橫》近期疫情因Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的出現重新引起全球關注，封城隨着疫情蔓延

，對國際經濟及市場影響日大，中國亦難免受到衝擊，但總體來看應是機遇大於壓力，關鍵在能

否善於應變。



＊清零乃唯一正確選擇＊



欲知疫情影響必先了解其發展。至今疫情已伸延達二年或寒暑四季，且尚未見盡頭，持久性

已遠超百年前的西班牙大流感（只有兩季）。頭三大染疫國美國、印度及巴西等確診人數已逾１

億，死亡者直逼１９０萬，其中美國死人直逼８０萬亦遠超上次大流感。與百年前相比雖然今天

醫衛水平已大為提高，但人口及由全球化導致的人流物流密度均較前大升，故疫情影響更大。由

於主要發達國及新興經濟體均全面失陷，中國（包括港澳台）已成為大國中唯一的安全島。這有

助加快其崛起，乃天助自助者的絕佳事例。中國基於快速檢測、隔離及診治的清零政策，乃抗疫

的唯一正確選擇。在疫情不斷擴敵下西方的多個抗疫論被打破希望被破碎。之前的群體免疫論和

最近的與病毒共存論均已破產，寄望於打兩針和現在的打三針亦無用，反會如歐盟所說由以為打

了針無事帶來了虛假安全感。本港輸入案例幾乎全是打了兩針的，英國打兩針逾八成打三針逾兩

成，同樣爆發新一波疫情。目前流行的「打了好過無打」，或「仍有助降低重症率」等說法亦正

被衝擊，結果如何且拭目觀之。



＊疲情為中國帶來機遇＊



疫情就如大浪淘沙見真金，中國的清零政策已被確定為正路，也為世界抗疫指明了方向和貢

獻了中國解決方案，其成效更凸顯了中國的體制優勢，中國將因此收獲可觀的清零紅利。筆者去

年已預告疫情將出現波浪型發展模式，如今已被證實，且有後浪勝前浪而非逐步減弱的

Ｄａｍｐｉｎｇ走勢。這表示疫情影響將更深遠持久，復甦也較緩慢，由此將帶來不可逆的經濟

結構性轉變。其中有幾點尤其值得注意：（一）生產及生活模式轉換，如有更多網上遙距交易等

。（二）國際產能及資金流向布局重組，更多走向抗疫見效及社會安定的地區。（三）為助經濟

抗疫宏觀擴張政策正用到極限，加上高通脹更催迫政策調整。以上各項都給中國帶來機遇，也恰

好是中國優勢所在。中國的清零將吸引更多產能及資金流入，令國際供應鏈及經貿中心的地位提

升。中國的新科技及相關產業發展，特別是生態鏈競爭力的建設再加上體制優勢，將有更好的條

件去落實生產及生活模式轉換。

此外，不似西方的持久貨幣寬鬆及財赤、國債高企，中國的財政及貨幣政策仍有不少運用空

間，經濟底氣佳也大大減輕了採用擴張政策的壓力。《資深評論員 凌昆》



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