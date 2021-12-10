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10/12/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國續收清零紅利

　　《神州縱橫》近期疫情因Ｏｍｉｃｒｏｎ變種的出現重新引起全球關注，封城隨着疫情蔓延
，對國際經濟及市場影響日大，中國亦難免受到衝擊，但總體來看應是機遇大於壓力，關鍵在能
否善於應變。
　
＊清零乃唯一正確選擇＊

　　欲知疫情影響必先了解其發展。至今疫情已伸延達二年或寒暑四季，且尚未見盡頭，持久性
已遠超百年前的西班牙大流感（只有兩季）。頭三大染疫國美國、印度及巴西等確診人數已逾１
億，死亡者直逼１９０萬，其中美國死人直逼８０萬亦遠超上次大流感。與百年前相比雖然今天
醫衛水平已大為提高，但人口及由全球化導致的人流物流密度均較前大升，故疫情影響更大。由
於主要發達國及新興經濟體均全面失陷，中國（包括港澳台）已成為大國中唯一的安全島。這有
助加快其崛起，乃天助自助者的絕佳事例。中國基於快速檢測、隔離及診治的清零政策，乃抗疫
的唯一正確選擇。在疫情不斷擴敵下西方的多個抗疫論被打破希望被破碎。之前的群體免疫論和
最近的與病毒共存論均已破產，寄望於打兩針和現在的打三針亦無用，反會如歐盟所說由以為打
了針無事帶來了虛假安全感。本港輸入案例幾乎全是打了兩針的，英國打兩針逾八成打三針逾兩
成，同樣爆發新一波疫情。目前流行的「打了好過無打」，或「仍有助降低重症率」等說法亦正
被衝擊，結果如何且拭目觀之。
　
＊疲情為中國帶來機遇＊
　
　　疫情就如大浪淘沙見真金，中國的清零政策已被確定為正路，也為世界抗疫指明了方向和貢
獻了中國解決方案，其成效更凸顯了中國的體制優勢，中國將因此收獲可觀的清零紅利。筆者去
年已預告疫情將出現波浪型發展模式，如今已被證實，且有後浪勝前浪而非逐步減弱的
Ｄａｍｐｉｎｇ走勢。這表示疫情影響將更深遠持久，復甦也較緩慢，由此將帶來不可逆的經濟
結構性轉變。其中有幾點尤其值得注意：（一）生產及生活模式轉換，如有更多網上遙距交易等
。（二）國際產能及資金流向布局重組，更多走向抗疫見效及社會安定的地區。（三）為助經濟
抗疫宏觀擴張政策正用到極限，加上高通脹更催迫政策調整。以上各項都給中國帶來機遇，也恰
好是中國優勢所在。中國的清零將吸引更多產能及資金流入，令國際供應鏈及經貿中心的地位提
升。中國的新科技及相關產業發展，特別是生態鏈競爭力的建設再加上體制優勢，將有更好的條
件去落實生產及生活模式轉換。
　　此外，不似西方的持久貨幣寬鬆及財赤、國債高企，中國的財政及貨幣政策仍有不少運用空
間，經濟底氣佳也大大減輕了採用擴張政策的壓力。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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