《Ａ股焦點》紡織股飆，造紙股軟，人幣即期急挫至６﹒３９後回穩

《經濟通通訊社１０日專訊》為抑制人民幣匯價大幅升值，人民銀行年內第二度將外匯存準

金率上調２個百分點至９％。官方今早公布的人幣中間價超預期下挫逾２００點，帶動在岸、離

岸人幣連失多個關口，即期匯率（ＣＮＹ）盤初觸及６﹒３９後回穩，截至１０點２５分，已重

回６﹒３７上方，最新報６﹒３６８７，較昨日（９日）下午４點半收市價仍跌２３０點，但已

較日內低位反彈逾兩百點。離岸價同樣靠穩，現轉漲６２點，報６﹒３７３０。

對人幣匯價走勢敏感的Ａ股走勢各別。以出口為主的紡織服飾股早盤大漲，天創時尚

（滬：６０３６０８）、日播時尚（滬：６０３１９６）、奧康國際（滬：６０３００１）紛紛

漲停，偉星股份（深：００２００３）飆５﹒４％，興業科技（深：００２６７４）、金春股份

（深：３００８７７）揚逾４％。

與此同時，將進口原材料的造紙股走勢偏軟，青山紙業（滬：６００１０３）、民豐特紙

（滬：６００２３５）挫逾２％，太陽紙業（深：００２０７８）、晨鳴紙業

（深：０００４８８）、博匯紙業（滬：６００９６６）、仙鶴股份（滬：６０３７３３）等走

低逾１％。民航股亦軟，春秋航空（滬：６０１０２１）瀉３﹒７％，南航

（滬：６０００２９）軟０﹒９％，華夏航空（深：００２９２８）跌０﹒７％。

中信證券固定收益首席研究員明明發布報告指，在人行加強預期管理後，人民幣或重回雙向

波動。後續人民幣仍將面臨多空因素的較量，多在於中國強勁的出口將帶來持續的人民幣需求，

空在於聯儲局加息預期增強，人民幣仍將面臨美元指數上行的壓力。（ｗｌ）

