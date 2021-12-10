【聚焦人幣】人幣即期收跌２４７點報６﹒３７０４，本周漲幅盡抹

《經濟通通訊社１０日專訊》人行年內第二度將外匯存準金率上調２個百分點，人民幣中間

價今報６﹒３７０２，較上個交易日跌２０４點子，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大

幅低開３８１點子報６﹒３８３８，連失多個關口後，盤中更一度瀉４４３點觸６﹒３９，惟觸

底後跌幅收窄，最終收跌２４７點子，報６﹒３７０４，本周漲幅盡抹。以全周計，即期略跌

１４點。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）見反彈，現升５５點子，報６﹒３７３７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７０２，較上個交易日跌２０４點子，

止步兩連揚，暫時脫離逾三年半高位，上個交易日報６﹒３４９８。



＊專家料人民幣６﹒３５為政策底＊



交易員稱，人行昨晚（９日）調升外匯存準率後，今日中間價又大幅弱於預期，表明監管層

已針對人民幣升勢釋出強烈政策信號，短期市場預期料出現分化。他們並表示，監管層接連兩次

在美元╱人民幣升至６﹒３５附近出手調升外匯存準率，傳遞出很清晰的政策信號，即是

６﹒３５一線是政策底；不過臨近年末，客盤結匯需求仍旺盛。若人民幣升勢難以降溫，監管層

或祭出更多調控手段。

高盛最新報告認為，人行對人民幣走強不安，匯率升值將損害出口競爭力，這對政策制定者

來說尤為擔憂，尤其近期出口是唯一表現亮眼的經濟數據。同時，快速持續升值也增加了羊群效

應和單邊投機的風險，如果市場情緒逆轉，人民幣走弱會帶來更大風險。（ｊｔ）

