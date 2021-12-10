  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 09:23

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周回籠１８００億元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒２％；連續８日百億元逆回購。
　　公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。累計本周共２３００億元逆
回購到期，全口徑計，本周實現淨回籠１８００億元。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向10/12/2021
富蘭克林鄧普頓客戶投資組合經理 唐崢輝 出席富途基金節 2022投資市場展望及佈局
市場動向10/12/2021
駿利亨德森金融中介機構業務總監 羅兆聰 出席富途基金節 美股已創新高 現在還能加倉嗎？
財經熱話10/12/2021
【虛幣世界】美元走強加密貨幣市場再跌，比特幣失守五萬美元關
中國故事09/12/2021
《神州經脈》CPI急彈PPI回落　滬指三連漲　外資流入創次高
財經熱話09/12/2021
《講股論勢－鄭廣復》白宮主人如何影響美股? 標普五百明年看跌!
財經熱話09/12/2021
【內房困局】排住隊伸手　今輪到合生　發換股債籌20億　股價急插
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金