【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，本周回籠１８００億元

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平２﹒２％；連續８日百億元逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。累計本周共２３００億元逆
回購到期，全口徑計，本周實現淨回籠１８００億元。（ｃａ）
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