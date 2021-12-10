【大國博弈】多國外交抵制後，據報安聯擬減少在北京冬奧投放廣告

《經濟通通訊社１０日專訊》據德國媒體《法蘭克福匯報》引述安聯一名主管報道指，安聯

考慮減少在北京冬奧會的廣告活動，因為公司認為現在獲得曝光度沒有什麼意義，安聯對報道內

容不予置評。

安聯是全球頂尖的金融集團，亦是德國最大的保險公司，此前預計會向國際奧委會提供約４

億歐元，贊助明年初的北京冬奧賽事。（ｅｙ）

