【內房困局】據報華夏幸福僅通過境內債重組，境外債持有人擬否決

《經濟通通訊社１０日專訊》華夏幸福（滬：６００３４０）昨晚公告稱債務重組計劃獲債

委會表決表決通過，但據內媒引述知情人士表示，今次表決只是針對境內債務的重組，境外債務

重組尚未開始表決，還在溝通中，而部分境外債投資人正尋求聯盟否決現在的債務重組方案。

華夏幸福現價漲停，報３﹒８５元人民幣。（ｅｙ）



