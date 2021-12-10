【內房困局】交易商協會：優先支持註冊發行債券，用於併購和建設

《經濟通通訊社１０日專訊》據《證券時報》從市場人士獲悉，中國銀行間市場交易商協會

今日舉行房地產企業代表座談會。會議表示，將優先支持符合房地產調控政策的企業註冊債務融

資工具用於併購項目或已售在建項目建設。據悉，招商蛇口（深：００１９７９）等企業近期計

劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具，募集資金用於房地產項目的兼併收購。

據參會人士透露，短期個別房企出現風險不會影響中長期市場正常融資功能，交易商協會將

重點支持符合房地產調控政策的企業註冊發行中長期限的債務融資工具，募集資金優先用於補充

已售在建項目的資金缺口、以及用於房地產項目或資產的股權收購，支持保交樓、保民生、保穩

定，積極滿足房地產合理融資需求，促進房地產業健康發展和良性循環。

人行昨日（９日）公布的數據顯示，１１月住戶中長期貸款增加５８２１億元人民幣，為今

年３月以來最大，亦印證了地產邊際放鬆。

惠譽公布最新將中國恒大（０３３３３）及其關聯公司恒大地產和天基控股的長期外幣發行

人評級，從「Ｃ」下調至「有限違約（ＲＤ）」，因其未能在周一寬限期結束前支付兩隻美元債

券的利息，這是恒大首次被正式貼上「違約」標籤，事件可能引發集團其他美元債的交叉違約。

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