【大國博弈】外交部：中尼復交是政治決策，不是交易籌碼

《經濟通通訊社１０日專訊》南美洲國家尼加拉瓜早前宣布，今日起與中華民國斷絕外交關

係，只承認「一個中國」。與此同時，據《央視新聞》報道，中國同尼加拉瓜今日在天津簽署《

中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之

日起相互承認並恢復大使級外交關係。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中尼復交是政治決策，不是交易籌碼。尼加拉瓜對「一

個中國」原則的認同，中方給予高度讚賞。



＊美國國務院：決定並未反應尼加拉瓜人民的意願＊



國務委員兼外長王毅在同尼加拉瓜外長蒙卡達視頻會晤後表示，同中國建立和發展正常關係

是時代大勢，不可阻擋。他更指，還有幾個國家仍然和台灣保持著所謂邦交關係，是因為台灣大

搞「撒錢」外交，也是由於美國不斷向這些國家施加壓力。

尼加拉瓜是第１８１個同中國建立正常外交關係的國家。美國國務院回應事件時稱，該決定

並未反映尼加拉瓜人民的意願，因為尼加拉瓜政府並非自由選舉產生。台灣方面則對斷交感到「

痛心與遺憾」，並全面停止雙邊合作及援助計劃。蔡英文稱，台灣的民主愈成功來自威權陣營的

壓力也愈大。（ｗｌ）

