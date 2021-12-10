【ＦＯＣＵＳ】人幣降準外幣提準，央媽釋匯率大忌信號

【ＦＯＣＵＳ】一手下調人民幣存款準備金率，「放水」１﹒２萬億人幣；一手上調外匯存

款準備金率，「吸水」約２００億美元。央媽連環出招之下，從去年５月歷史低點勁彈逾

８０００點的離岸人民幣，周四（９日）晚兌美元短短１５分鐘急插逾３００點。人幣升升不息

，央媽繼５月時相隔１４年重啟外匯存款準備金率工具後，今次二度敲打，釋放強烈政策信號。



＊單邊升值、熱錢套利為監管大忌＊



繼５月３１日宣布上調外匯存款準備金率２個百分點至７％後，人民銀行昨晚再「照辦煮碗

」，再提準２個百分點至９％。鑒於以內地外匯存款萬億美元計，２％僅相當於２００億美元流

動性，不到銀行間即期外匯市場單日交易量的一半，因此與其說是「放大招」，更準確不如說是

預期糾偏。

自去年５月觸及７﹒１９６５的歷史低點後，離岸人幣迄今已強勁反彈逾８０００點，全數

收復貿易戰以來失地，何解？原因有三：一是中國獨有「清零」策略令經濟率先復甦，出口強勢

帶動貿易順差高企；二是歐美零利率政策令外資持續湧入中國國債等人幣資產；三是國人疫情下

出國旅行留學等需求大減，服務貿易逆差大幅收窄。

然而，單邊升值、熱錢套利可謂監管層的大忌，自年中起，人行高層、國務院金融穩定發展

委員會、外匯市場自律機制等頻發聲提醒，「雙向波動常態」、「匯率久賭必輸」、「過快升值

不可持續」等，人行主管媒體甚至列出未來可能推動人幣貶值的四大因素。



＊銀行結匯及外匯資產顯大幅背離＊



既然是雙向波動，央媽兩次在６﹒３５附近出手提準，或意味此是現階段的上限紅線；至於

下限為何？今日人幣中間價６﹒３７０２元較市場預測均值偏弱１７９個點，為２０１８年６月

有記錄以來最大偏弱幅度，關注後續走勢。

值得一提的是，美國總統拜登周四罕有發表聲明，暗示本港時間今晚公布的美國１１月

ＣＰＩ將續驚嚇；市場預期或從１０月的按年６﹒２％攀升至６﹒８％。倘若真的如此，聯儲下

周政策會議放鷹恐勢在必行。

美國貨幣政策被逼加速正常化背景下，或為中國帶來資本外流風險。而美國財政部上周公布

的匯率報告就指，中國國有銀行在截至６月的四個季度中，通過結匯購入了近２７８０億美元，

為２０１４年以來最多；同期，人行資產負債表上的外匯資產（即俗稱的「央行口徑外匯佔款」

）僅增加了６２億美元，「大幅背離的確切原因仍不清楚，但可能顯示匯率干預」。換言之，無

論匯率年度級別拐點是否形成中，央媽或正為應對明年的資本外流衝擊密密準備。

