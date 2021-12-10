【新冠肺炎】本港新增４宗輸入確診，禁國泰客機胡志明市抵港兩周

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１０日零時零分，本港

新增４宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，當中３宗涉及Ｌ４５２Ｒ變異病毒株感染，３人均

於１２月８日從越南經航班ＣＸ７６４抵港。當局因此禁止國泰航空（００２９３）營運的客機

在１２月１０日至２３日期間從胡志明市著陸香港。

新增個案涉及兩男兩女，年齡介乎１５至５７歲。除了３名已打兩劑疫苗的患者來自越南外

，餘下一人於１１月２０日從英國經航班ＢＡ０２７抵港。患者１０月已在英國接種一劑復必泰

疫苗。三人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，其餘一人

於指定檢疫酒店檢疫期間確診。



＊５７歲男患者住碧瑤灣１６座＊



上述個案中，個案編號１２４８６涉及一名５７歲男病人，居於薄扶林域多利道５５０號碧

瑤灣１６座。他於１１月１８日離港經新加坡前往越南，其後從越南經航班ＣＸ７６４於１２月

８日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的２０１９冠狀病毒病檢測結果呈陽性。病

人沒有病徵，Ｃｔ值少於３０，並確認帶有Ｌ４５２Ｒ變異病毒株（Ｎ５０１Ｙ和Ｅ４８４Ｋ則

呈陰性）。他於３月２２日及４月１２日於香港接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（復必泰）。

為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指

明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

至今本港個案累計１２４８３宗（包括１２４８２宗確診個案和一宗疑似個案）。過去１４

天（１１月２６日至１２月９日）累計報告６１宗個案，全屬輸入個案。（ｃｌ）

