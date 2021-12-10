  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2021 17:08

【新冠肺炎】本港再多一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至五宗

　　《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心宣布，本港新增１宗變種新冠病毒
Ｏｍｉｃｒｏｎ的感染個案，涉及一名昨日公布確診由美國抵港的３７歲男患者，令本港
Ｏｍｉｃｒｏｎ病例累計增至５宗。除上述個案外，兩宗與南非相關（個案１２３８８和
１２４０４），另外兩宗與尼日利亞相關（個案１２４３２和１２４３３）。

＊並無出現社區傳播＊

　　衞生防護中心匯報昨日公布確診輸入個案１２４７８的調查進展，該名３７歲男患者於１２
月７日從美國經航班ＣＸ８８１抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」
的檢測結果呈陽性。病人６月２日及６月２５日在香港接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（復必
泰），他沒有病徵，入院後於１２月７日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的檢測Ｃｔ
值少於２０。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要
關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。
　　防護中心發言人指出，５宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒
店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社
區。（ｃｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/12/2021
《神州經脈》監管出招人幣熄火　百城住宅庫存五年高　滬綜指回軟
財經熱話10/12/2021
持續受困煤價調控　大行大降目標價　中煤兗煤再度下挫
財經熱話10/12/2021
《股市一周》科技及金融股力撐 全周港股反彈229點
財經熱話10/12/2021
【人行出招！】憧憬明年內地股市造好　專家籲揀券商股！
財經熱話10/12/2021
人行上調外匯存準率人幣急跌　航空、券商股借勢回吐
FOCUS10/12/2021
【FOCUS】人幣降準外幣提準　央媽釋匯率大忌信號
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金