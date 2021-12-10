【新冠肺炎】本港再多一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至五宗

《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署衞生防護中心宣布，本港新增１宗變種新冠病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ的感染個案，涉及一名昨日公布確診由美國抵港的３７歲男患者，令本港

Ｏｍｉｃｒｏｎ病例累計增至５宗。除上述個案外，兩宗與南非相關（個案１２３８８和

１２４０４），另外兩宗與尼日利亞相關（個案１２４３２和１２４３３）。



＊並無出現社區傳播＊



衞生防護中心匯報昨日公布確診輸入個案１２４７８的調查進展，該名３７歲男患者於１２

月７日從美國經航班ＣＸ８８１抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」

的檢測結果呈陽性。病人６月２日及６月２５日在香港接種兩劑２０１９冠狀病毒病疫苗（復必

泰），他沒有病徵，入院後於１２月７日進行的檢測對抗體呈陽性反應，入院後進行的檢測Ｃｔ

值少於２０。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要

關注的變異病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ。

防護中心發言人指出，５宗涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ的個案均於香港國際機場禁區或指定檢疫酒

店確診，因此沒有出現社區傳播。中心會採取最嚴格的防控措施，防止該變異病毒株流入本地社

區。（ｃｌ）

