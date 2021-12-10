【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒１億人幣，買潤電沽中移

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指周四（９日）高開１７１點，報２４１６８點。最高升

３２７點報２４３２４點，最低升１５６點報２４１５３點。恒指收報２４２５４點，升２５７

點或１﹒０８％。

按額度計算，北水全日淨流入３２﹒１億元人民幣，減少２﹒５％。華潤電力

（００８３６）、龍源電力（００９１６）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最多的依次是中

國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１２５１﹒８１億元增加７﹒８％。其中港股通成交３０１﹒８億元，佔總成交

２４﹒１％。



華潤電力升５﹒１％報２４﹒７５元，北水淨買入４﹒２億元。龍源電力升９﹒１６％報

１７﹒８８元，北水淨買入２﹒５億元。中國電力升８﹒２８％報４﹒９７元，北水淨買入

２﹒１億元。中國移動跌０﹒１１％報４６﹒５５元，北水淨賣出３﹒７億元。小米集團升

０﹒９４％報１９﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元。工商銀行升０﹒４６％報４﹒３３元，北水

淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤電力 （００８３６） ４﹒１９

龍源電力 （００９１６） ２﹒４７

中國電力 （０２３８０） ２﹒０８

騰訊控股 （００７００） １﹒７８

美團 （０３６９０） １﹒７１

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －３﹒７０

小米集團 （０１８１０） －２﹒７７

工商銀行 （０１３９８） －１﹒４２

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒３４

長城汽車 （０２３３３） －１﹒０１

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