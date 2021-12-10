【北水炒Ｄ乜】淨流入３２﹒１億人幣，買潤電沽中移

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指周四（９日）高開１７１點，報２４１６８點。最高升
３２７點報２４３２４點，最低升１５６點報２４１５３點。恒指收報２４２５４點，升２５７
點或１﹒０８％。
按額度計算，北水全日淨流入３２﹒１億元人民幣，減少２﹒５％。華潤電力
（００８３６）、龍源電力（００９１６）、中國電力（０２３８０）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、小米集團（０１８１０）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１２５１﹒８１億元增加７﹒８％。其中港股通成交３０１﹒８億元，佔總成交
２４﹒１％。
華潤電力升５﹒１％報２４﹒７５元，北水淨買入４﹒２億元。龍源電力升９﹒１６％報
１７﹒８８元，北水淨買入２﹒５億元。中國電力升８﹒２８％報４﹒９７元，北水淨買入
２﹒１億元。中國移動跌０﹒１１％報４６﹒５５元，北水淨賣出３﹒７億元。小米集團升
０﹒９４％報１９﹒４元，北水淨賣出２﹒８億元。工商銀行升０﹒４６％報４﹒３３元，北水
淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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華潤電力 （００８３６） ４﹒１９
龍源電力 （００９１６） ２﹒４７
中國電力 （０２３８０） ２﹒０８
騰訊控股 （００７００） １﹒７８
美團 （０３６９０） １﹒７１
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒７０
小米集團 （０１８１０） －２﹒７７
工商銀行 （０１３９８） －１﹒４２
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒３４
長城汽車 （０２３３３） －１﹒０１
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