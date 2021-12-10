【新冠肺炎】全球疫情簡訊：韓確診再破７千，南非一周增２５５％

《經濟通通訊社１０日訊》新冠肺炎繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數２６８

，８１０，５０９人，每日新增確診人數６２０，９１６人，其中韓國單日新增確診連續三天超

過７０００例的紀錄新高，而隨著 Ｏｍｉｃｒｏｎ的傳播，南非過去一周確診數激增２５５％

，新加坡則報告首例本地傳播的Ｏｍｉｃｒｏｎ病例。治癒人數２４１，９４５，１２１人；死

亡破５３０萬，報５，３０４，９８１人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞洲

印度 ３４６７４７４４ ８５０３ ３４１０５０６６ ４７４７３５

土耳其 ８９８４４０７ １９６９６ ８５４３７８５ ７８６０２

伊朗 ６１４７８７２ ３２２８ ５９５０４２５ １３０５２４

印尼 ４２５８５６０ ２２０ ４１０９３６４ １４３９１８

菲律賓 ２８３６２００ ２０４ ２７７４３３４ ４９９６１

馬來西亞 ２６７８４６５ ５４４６ ２５８６８２２ ３０７８７

泰國 ２１６０７８０ ４１９３ ２０８２９５１ ２１１１０

伊拉克 ２０８６７０２ ５１０ ２０５３４１８ ２３９４３

日本 １７２８４１０ １７３ １７０９１２６ １８３７１

孟加拉國 １５７８５５０ ２６２ １５４３４９１ ２８０１６

巴基斯坦 １２８８３６６ ３１３ １２５００６９ ２８８１２

沙特阿拉伯 ５５００８８ ４５ ５３９２７７ ８８５０

韓國 ５０３６０６ ７０２２ ４２６４４１ ４１３０

新加坡 ２７１９７９ ６８２ ２６４２２５ ７７９

中國內地 ９９５１７ ６３ ９３６５９ ４６３６

中國台灣 １６７２１ １７ １５６７２ ８４８

歐洲

英國 １０６６０９８１ ５００２３ ９３７８１６５ １４６１３５

俄羅斯 ９９５６６７９ ３０８７３ ８６７３５１８ ２８７１８０

法國 ８１０５７８５ ５６８５４ ７２５２３７６ １２０１６８

德國 ６３５５８８８ １６２９５ ５３２９３００ １０５０１０

西班牙 ５２７３１７８ ２６４１２ ４９４１５９６ ８８３２１

意大利 ５１６４７８０ １２５１６ ４７７５６７６ １３４５５１

烏克蘭 ３５４３６８４ １１３２７ ３１５８４２６ ９０３４３

美洲

美國 ５０５３５７９１ １１３３８１ ３９８７９４４８ ８１５２６９

巴西 ２２１７７０５９ ９２７８ ２１４０７６９９ ６１６５０４

阿根廷 ５３５０８６７ ２７４４ ５２０９３３３ １１６７１９

墨西哥 ３９１１７１４ ３１８０ ３２６６９６５ ２９６１８６

加拿大 １８２３０１０ ４２６８ １７６１８３９ ２９８７６

智利 １７７８３７０ １７７１ １６７４５８８ ３８６００

非洲

南非 ３０９３４５２ ２２３８８ ２８７０３２９ ９００６０

埃及 ３６６６３４ ８０３ ３０４７４７ ２０９１９

其他

各國 ６０８４７６７０ ２０８２２６ ５４０１２９９１ １２６１１１８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

