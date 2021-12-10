《日入而息》恒大許家印疑遭「斬倉」，傳商湯或推遲上市

《今天重點》

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根據港交所披露文件顯示，中國恒大（０３３３３）董事局主席許家印持有約２﹒７７８億恒大

股份，於１２月６日至９日連續四天的強制行動中被賣出。出售股份後，許家印持股比例減至５

９﹒７８％

外電引述消息報道，商湯集團（０００２０）將推遲香港ＩＰＯ，ＩＰＯ將不會按預期在今日定

價，因為銀行需要進行調整並解決監管問題

立法會換屆選舉本月１９日舉行，政府為了鼓勵市民踴躍投票，在投票當日安排全港免費搭車，

當中包括港鐵、九巴、新巴、電車等，但不包括機場快線

「香港健康碼」系統今早９時正式開通，截至下午５時，超過１３﹒６萬名市民申請註冊帳戶，

當中約２﹒２７萬人已啟動帳戶

傳媒引述消息報道，三類市民可優先通關，包括北上處理公務╱政務和商務者，上市公司董事亦

在此之列，而獲恩恤安排人士，暫時只限返內地做白事者

佳兆業（０１６３８）可能會拒絕由Ｌａｚａｒｄ擔任顧問的債權人小組提出的高達２０億美元

挽救計劃，因為僅是短期債務的解決方案

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《即日市況》

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恒指低收２５９點報２３９９５，科指跌６７點報６０３５

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２％，外資湧入本周累漲１﹒６％

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《美元匯價》

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澳元有望續調整，建議於０﹒７１８０賣出

歐元最新報１﹒１２７３╱７５，日圓最新報１１３﹒７５╱７７

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《公司業績》

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莎莎（００１７８）將沒收未領取之股息

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《公司資訊》

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據報商湯集團（０００２０）將推遲香港ＩＰＯ；據報商湯ＩＰＯ

散戶部分暫超購４﹒１倍

傳遭美國列入黑名單，商湯與港交所緊急商討應變

據報銀河娛樂（０００２７）擬明年起關閉中介人貴賓廳

中銀香港（０２３８８８）「北京２０２２年冬奧會紀念鈔票」今

日將截止認購

傳阿里（０９９８８）牽頭財團接管重組紫光集團或遇阻

星光集團（００４０３）擬回購最多１０００萬元股份

友佳國際（０２３９８）首１１個月銷售金額按年升１５％

富智康（０２０３８）合營汽車智能駕駛艙業務料於年底落實

今海國際（０２２２５）進行一系列證券交易，獲利４０萬坡元

時富投資（０１０４９）附屬實惠物業租用荷李活商業中心作門店

滬港聯合（０１００１）附屬與政府訂立重續租賃協議，估計價值

金額２３３９萬元

舜宇光學（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量按年跌４％至１﹒

２４億件

騰訊（００７００）自研１００Ｇ雲服務器投入商用５個月，規模

增６０倍

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《國企紅籌》

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聯想控股（０３３９６）反擊司馬南：２００９年轉讓股權中央無

異議

招商局中國基?（００１３３）增資艾銳光電，涉資３０００萬元

人民幣

中航科工（０２３５７）非全資附屬擬募集資金５億元人民幣

聯泰控股（００３１１）與關連人士合組個人保護裝備公司

綠地香港（００３３７）首１１月合約銷售按年跌０﹒９％至３０

８﹒５億元人民幣

華營建築（０１５８２）附屬中標沙田學校發展項目１３億元主要

合約

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《神州民企》

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許家印所持２﹒７７８億恒大（０３３３３）股份被強制出售

百度（０９８８８）將於月底發布首個國產元宇宙產品，可容納１

０萬人互動

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《中國要聞》

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銀保監擬禁止保險資管債務抵銷，嚴禁開展通道業務；銀保監開展

監管履職監督問責，實施「雙責雙追」；銀保監擬不再限制外資保

險持有境內保險資管公司股比

時隔逾三十年，中國和尼加拉瓜恢復外交關係

上海軌交運營里程將突破８００公里，十年翻番

中財辦表示國際循環在經濟佔比或回落，但規模持續擴大

北京擬２０３５年建成軌道交通總規模２６７３公里

上海市副市長湯志平跨省履新山西省政府黨組成員

住戶中長貸創３月以來高點，信証：按揭投放邊際放鬆

人行１００億逆回購利率持平，本周回籠１８００億元；人行上調

外匯存準率人幣急跌，航空、券商股借勢回吐

上期所下調紙漿期貨等品種相關合約交易手續費

易居表示全國百城住宅庫存環比連升四個月，創５年新高

大灣區專屬重疾險落地一年，保費收入逾４億元人民幣

上海將打造百億咖啡產業，推出咖啡豆價格指數

第八次中法高級別經濟財金對話下周一以視像方式舉行

中誠信表示城投有息債按年反增一成，重點關注風險化解

浦發銀行表示公安機關已調取及管控涉案存單

官媒評泡泡瑪特虛假宣傳被罰２０萬：盲盒不能真盲

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒５％，報１７８２６點

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《其他消息》

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政府投票日推全港免費搭車，港鐵巴士電車都有份

林鄭稱將與大灣區城市合作發展低碳社區

李家超稱羅冠聰出席民主峰會是一場鬧劇，政府會追究到底

港府就東涌線延線方案刊憲，預計２０２９年竣工

通訊局新設地區性無線寬頻系統（專用）牌照，有效期五年

深股通額度全日用近６８億元，外資連續八日流入；滬股通額度全

日用１０１億元，陸股通流入９１億元

方蘊萱當選會計師公會會長

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３１％，預計全年整體樓價上升約６％

駿隆表示１１月強積金人均蝕７１３１元

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《內房困局》

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交易商協會表示優先支持註冊發行債券，用於併購和建設

傳佳兆業不太可能接受債權人小組提出的挽救方案

據報華夏幸福僅通過境內債重組，境外債持有人擬否決

華夏幸福漲近７％，債務重組計劃獲債委會通過

中國回應維吾爾特別法庭判決：反華分子自娛自樂

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《大國博弈》

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外交部表示中尼復交是政治決策，不是交易籌碼

多國外交抵制後，據報安聯擬減少在北京冬奧投放廣告

民主峰會首日拜登率先發言，呼籲民主需要捍衛者

法國總統馬克龍稱不會外交抵制冬奧，不將奧運政治化

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《新冠肺炎》

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本港再多一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至五宗

本港新增４宗輸入確診，禁國泰客機胡志明市抵港兩周

北京下調核酸檢測項目價格至每次３５元

失明人互聯會表示有食肆不清楚豁免安排，拒視障者進入

紹興嚴格執行停產防疫，廣東稱疫苗加強針是必選項

薛永恒稱截至下午一時，逾８﹒２９萬人註冊港康碼

野村料中國續採零容忍策略，或令財政狀況進一步惡化

何栢良倡讓所有１８歲或以上人士打第三針科興疫苗

據報上市公司董事可優先通關，恩恤安排暫限白事

國藥集團（０１０９９）已啟動奧密克戎株疫苗研發

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