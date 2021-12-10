《日入而息》恒大許家印疑遭「斬倉」，傳商湯或推遲上市

《今天重點》
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根據港交所披露文件顯示，中國恒大（０３３３３）董事局主席許家印持有約２﹒７７８億恒大
股份，於１２月６日至９日連續四天的強制行動中被賣出。出售股份後，許家印持股比例減至５
９﹒７８％
外電引述消息報道，商湯集團（０００２０）將推遲香港ＩＰＯ，ＩＰＯ將不會按預期在今日定
價，因為銀行需要進行調整並解決監管問題
立法會換屆選舉本月１９日舉行，政府為了鼓勵市民踴躍投票，在投票當日安排全港免費搭車，
當中包括港鐵、九巴、新巴、電車等，但不包括機場快線
「香港健康碼」系統今早９時正式開通，截至下午５時，超過１３﹒６萬名市民申請註冊帳戶，
當中約２﹒２７萬人已啟動帳戶
傳媒引述消息報道，三類市民可優先通關，包括北上處理公務╱政務和商務者，上市公司董事亦
在此之列，而獲恩恤安排人士，暫時只限返內地做白事者
佳兆業（０１６３８）可能會拒絕由Ｌａｚａｒｄ擔任顧問的債權人小組提出的高達２０億美元
挽救計劃，因為僅是短期債務的解決方案
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《即日市況》
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恒指低收２５９點報２３９９５，科指跌６７點報６０３５
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒２％，外資湧入本周累漲１﹒６％
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《美元匯價》
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澳元有望續調整，建議於０﹒７１８０賣出
歐元最新報１﹒１２７３╱７５，日圓最新報１１３﹒７５╱７７
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《公司業績》
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莎莎（００１７８）將沒收未領取之股息
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《公司資訊》
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據報商湯集團（０００２０）將推遲香港ＩＰＯ；據報商湯ＩＰＯ
散戶部分暫超購４﹒１倍
傳遭美國列入黑名單，商湯與港交所緊急商討應變
據報銀河娛樂（０００２７）擬明年起關閉中介人貴賓廳
中銀香港（０２３８８８）「北京２０２２年冬奧會紀念鈔票」今
日將截止認購
傳阿里（０９９８８）牽頭財團接管重組紫光集團或遇阻
星光集團（００４０３）擬回購最多１０００萬元股份
友佳國際（０２３９８）首１１個月銷售金額按年升１５％
富智康（０２０３８）合營汽車智能駕駛艙業務料於年底落實
今海國際（０２２２５）進行一系列證券交易，獲利４０萬坡元
時富投資（０１０４９）附屬實惠物業租用荷李活商業中心作門店
滬港聯合（０１００１）附屬與政府訂立重續租賃協議，估計價值
金額２３３９萬元
舜宇光學（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量按年跌４％至１﹒
２４億件
騰訊（００７００）自研１００Ｇ雲服務器投入商用５個月，規模
增６０倍
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《國企紅籌》
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聯想控股（０３３９６）反擊司馬南：２００９年轉讓股權中央無
異議
招商局中國基?（００１３３）增資艾銳光電，涉資３０００萬元
人民幣
中航科工（０２３５７）非全資附屬擬募集資金５億元人民幣
聯泰控股（００３１１）與關連人士合組個人保護裝備公司
綠地香港（００３３７）首１１月合約銷售按年跌０﹒９％至３０
８﹒５億元人民幣
華營建築（０１５８２）附屬中標沙田學校發展項目１３億元主要
合約
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《神州民企》
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許家印所持２﹒７７８億恒大（０３３３３）股份被強制出售
百度（０９８８８）將於月底發布首個國產元宇宙產品，可容納１
０萬人互動
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《中國要聞》
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銀保監擬禁止保險資管債務抵銷，嚴禁開展通道業務；銀保監開展
監管履職監督問責，實施「雙責雙追」；銀保監擬不再限制外資保
險持有境內保險資管公司股比
時隔逾三十年，中國和尼加拉瓜恢復外交關係
上海軌交運營里程將突破８００公里，十年翻番
中財辦表示國際循環在經濟佔比或回落，但規模持續擴大
北京擬２０３５年建成軌道交通總規模２６７３公里
上海市副市長湯志平跨省履新山西省政府黨組成員
住戶中長貸創３月以來高點，信証：按揭投放邊際放鬆
人行１００億逆回購利率持平，本周回籠１８００億元；人行上調
外匯存準率人幣急跌，航空、券商股借勢回吐
上期所下調紙漿期貨等品種相關合約交易手續費
易居表示全國百城住宅庫存環比連升四個月，創５年新高
大灣區專屬重疾險落地一年，保費收入逾４億元人民幣
上海將打造百億咖啡產業，推出咖啡豆價格指數
第八次中法高級別經濟財金對話下周一以視像方式舉行
中誠信表示城投有息債按年反增一成，重點關注風險化解
浦發銀行表示公安機關已調取及管控涉案存單
官媒評泡泡瑪特虛假宣傳被罰２０萬：盲盒不能真盲
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒５％，報１７８２６點
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《其他消息》
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政府投票日推全港免費搭車，港鐵巴士電車都有份
林鄭稱將與大灣區城市合作發展低碳社區
李家超稱羅冠聰出席民主峰會是一場鬧劇，政府會追究到底
港府就東涌線延線方案刊憲，預計２０２９年竣工
通訊局新設地區性無線寬頻系統（專用）牌照，有效期五年
深股通額度全日用近６８億元，外資連續八日流入；滬股通額度全
日用１０１億元，陸股通流入９１億元
方蘊萱當選會計師公會會長
中原ＣＣＬ按周跌０﹒３１％，預計全年整體樓價上升約６％
駿隆表示１１月強積金人均蝕７１３１元
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《內房困局》
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交易商協會表示優先支持註冊發行債券，用於併購和建設
傳佳兆業不太可能接受債權人小組提出的挽救方案
據報華夏幸福僅通過境內債重組，境外債持有人擬否決
華夏幸福漲近７％，債務重組計劃獲債委會通過
中國回應維吾爾特別法庭判決：反華分子自娛自樂
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《大國博弈》
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外交部表示中尼復交是政治決策，不是交易籌碼
多國外交抵制後，據報安聯擬減少在北京冬奧投放廣告
民主峰會首日拜登率先發言，呼籲民主需要捍衛者
法國總統馬克龍稱不會外交抵制冬奧，不將奧運政治化
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《新冠肺炎》
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本港再多一宗Ｏｍｉｃｒｏｎ個案，累計增至五宗
本港新增４宗輸入確診，禁國泰客機胡志明市抵港兩周
北京下調核酸檢測項目價格至每次３５元
失明人互聯會表示有食肆不清楚豁免安排，拒視障者進入
紹興嚴格執行停產防疫，廣東稱疫苗加強針是必選項
薛永恒稱截至下午一時，逾８﹒２９萬人註冊港康碼
野村料中國續採零容忍策略，或令財政狀況進一步惡化
何栢良倡讓所有１８歲或以上人士打第三針科興疫苗
據報上市公司董事可優先通關，恩恤安排暫限白事
國藥集團（０１０９９）已啟動奧密克戎株疫苗研發
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