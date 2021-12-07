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即市新聞

07/12/2021 15:36

《真知灼見－溫灼培》紐央行出言撐紐元

　　《真知灼見》紐央行副行長霍克斯比（Ｈａｗｋｅｓｂｙ）周二（７日）指，一個強紐元可
幫助該行達至貨幣政策目標，包括可有效控制通脹風險。紐元自踏入１１月起便一直走弱，從當
時還處約７２美仙水平，現在已跌至近６７﹒５０美仙，跌幅達４５０點，並跌返自２０２０年
１１月低位。
　
　　紐元的下跌確是有點不合情理。首先，紐央行今年內已兩度作加息。現在紐西蘭官方息率處
０﹒７５％，是七大貨幣中最高息貨幣。此外，於１１月２４日議息會上，該行更揚言到
２０２３年，其官方息率將有機會攀上２﹒５％水平。換言之，在未有兩年間，紐央行有機會加
息７次。而市場對明年２月２３日加息基本上已是共識。
　
　　除了貨幣政策上存優勢，明年１月１日《區域全面經濟夥伴關系協定》將執行。紐西蘭作為
區內成員國之一，料其經濟同可受惠。最後，奶類食品作為紐西蘭的主要出口，當國際奶價現正
處近８年來的第二高位，這對紐西蘭經濟以至其貨幣均可視為利好。
　
　　現在紐西蘭央行副行長已對過弱的紐元作口頭干預。加上持有紐元現具息率優勢，建議於現
低位增持紐元具一定值博。往後重點觀察，是聯儲局於下周議息會對貨幣政策將有多大幅度收緊
。如收緊幅度不及市場預期，提防在美元整體轉弱下可加速紐元反彈。《恒生銀行首席市場策略
員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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