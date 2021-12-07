《股林淘金－林家亨》順豐同城第三方模式無反壟斷風險

《股林淘金》自２０１９年起，順豐同城（０９６９９）便從順豐分拆出來成為獨立組營的

第三方即時配送服務平台，並成為了中國最大第三方即時配送服務平台，公司的市場份額已經達

到了１１﹒１％。順豐同城向缺乏運力的商流服務平台，如線下商超、社區電商等提供配送股務

。順豐同城的「第三方」平台屬性與其他平台不存在流量競爭。無論是微信、抖音等流量平台，

還是商超到家、生鮮電商、社區團購平台，都能安心與第三方配送平台進行合作，不用擔心集中

式即時配送服務平台對流量的轉移。預計此營運模式將有望避免滋生一家獨大式的壟斷平台。



根據艾瑞報告資料，即時配送行業訂單量已從２０１６年的４６億單增至２０２０年的

２１０億單，複合年增長率為４６﹒０％。第三方即配行業的訂單數量佔比從２０１６年的

１１﹒９％提升至２０２０年的１４﹒４％，預計到２０２５年將達２０﹒５％。第三方即時配

送滲透率迅速提升，和其行業特性關係密切。在國家反壟斷背景下，第三方即時配送平台能提升

商家的話語權，使商家更好地與平台進行博弈。第三方即時配送平台將服務定義權交還給商家，

同時以服務本身來進行收費，其適應性更強，更專業的配送服務矩陣，能更好地滿足商家需求。



加上時勢造英雄，雖然疫情影響不少行業，但Ｏｍｉｃｒｏｎ再度來襲下，會增加很多宅家

需求，從而提升同城的業務需求，即時配送市場前景廣闊明朗，想像空間大，值得在發行階段或

上市後多加關注。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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