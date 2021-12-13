【大行報告】券商點評舜宇上月出貨表現，一文盡掌握！

《經濟通通訊社１３日專訊》舜宇光學（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量為約１﹒２４

億件，按年減少４％，但按月增加７﹒４％；手機攝像模組４５２５﹒８萬件，按年跌３﹒５％

，按月亦跌１１﹒２％。大行對舜宇上月的出貨表現看法各異，較樂觀的中信里昂指出，受

Ａｎｄｒｏｉｄ手機需求走弱及汽車其他零件短缺影響，對舜宇出貨量下跌不感驚訝，認為情況

已見底且不會變得更差，維持２９１元的目標價。而花旗留意到其手機鏡頭出貨按月錄得復甦，

相信其毛利率將受惠於自動化進程及更好營運效率。

不過，高盛則繼續唱淡，指舜宇三大業務首１１個月出貨量表現，低於集團原先定下的年度

增長目標，估計行業競爭加劇、手機鏡頭規格見頂等將拖累出貨及毛利表現。高盛維持１０５元

的目標價籲沽售。（ａｃ）



表列大行對舜宇光學最新目標價及評級：

大行 目標價（元） 評級 分析重點

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中信里昂 ２９１ 買入 月度出貨量料已見底，手機及車載業務迎新週期

花旗 ２８０ 買入 手機鏡頭出貨按月復甦，料需求持穩

麥格理 ２４６﹒２ 中性 未來兩個月出貨料續疲弱

摩根士丹利 ２３０ 與大市同步 全年出貨量或低於目標

高盛 １０５ 沽售 競爭加劇、規格見頂拖累出貨及毛利表現

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