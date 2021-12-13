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13/12/2021 15:55

【大行報告】券商點評舜宇上月出貨表現，一文盡掌握！

　　《經濟通通訊社１３日專訊》舜宇光學（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量為約１﹒２４
億件，按年減少４％，但按月增加７﹒４％；手機攝像模組４５２５﹒８萬件，按年跌３﹒５％
，按月亦跌１１﹒２％。大行對舜宇上月的出貨表現看法各異，較樂觀的中信里昂指出，受
Ａｎｄｒｏｉｄ手機需求走弱及汽車其他零件短缺影響，對舜宇出貨量下跌不感驚訝，認為情況
已見底且不會變得更差，維持２９１元的目標價。而花旗留意到其手機鏡頭出貨按月錄得復甦，
相信其毛利率將受惠於自動化進程及更好營運效率。
　　不過，高盛則繼續唱淡，指舜宇三大業務首１１個月出貨量表現，低於集團原先定下的年度
增長目標，估計行業競爭加劇、手機鏡頭規格見頂等將拖累出貨及毛利表現。高盛維持１０５元
的目標價籲沽售。（ａｃ）

表列大行對舜宇光學最新目標價及評級：
　大行　　　目標價（元）　　評級　　　　　　　　　　　分析重點　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中信里昂　　　２９１　　　　買入　　　月度出貨量料已見底，手機及車載業務迎新週期
　花旗　　　　２８０　　　　買入　　　　　手機鏡頭出貨按月復甦，料需求持穩　　　
　麥格理　　２４６﹒２　　　中性　　　　　　　　未來兩個月出貨料續疲弱　　　　　
摩根士丹利　　２３０　　　與大市同步　　　　　　全年出貨量或低於目標　　　　　　
　高盛　　　　１０５　　　　沽售　　　　競爭加劇、規格見頂拖累出貨及毛利表現　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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