《牛熊志選－陳其志》資金流入阿里認購證及牛證

《牛熊志選》恒指連續３個交易日反彈後回落，現於２４０００點關口附近爭持，大市成交

減少，觀望氣氛濃厚。恒指牛熊證資金流情況，截至周四（９日）過去５個交易日，恒指牛證合

共錄得約９５３６萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約１﹒２２億港元

資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２２９００點至２３１９９點之間，累計相當約２８１１張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２４６００點至２４８９９點之間累計了相當約２７８８張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至１８﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

１﹒４個波幅點至２０﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降０﹒８個波幅點至２３﹒１％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至

２７﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至３５﹒７％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒４個波幅點至３０﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒２個波幅點至２７﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至

２０﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至２５﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２０﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降２﹒１個波幅點至３２﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升２﹒６個波幅點至

２３﹒９％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄得

約４２４６萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的阿

里認購證為行使價約１４１元至１５２元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒２倍至５﹒３倍

；牛證方面，資金留意收回價１１０元至１２０元之間的較貼價條款，收回距離約２﹒１％至

１０﹒３％，槓桿約７﹒６倍至２０﹒８倍。另外，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約３，

４３７萬元資金淨流入部署，資金留意行使價５４０元至５７３元附近的中長期及長期價外條款

，實際槓桿約８﹒１倍至９﹒５倍；牛證方面，資金留意收回價４３０元至４５５元之間的較貼

價條款，收回距離約３﹒３％至８﹒６％，槓桿約１０﹒２倍至１９﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約３，１２５﹒０萬元資金

淨流入部署。港交認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４２８元元附近的中期價外條款，

實際槓桿約７﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回價５００元至５２０元附近的條款，收回距

離約６﹒７％至１１﹒２％，槓桿約７﹒４倍至１３倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其

志》



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