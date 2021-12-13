《運籌帷幄－梁業豪》你適合做全職投資者嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著

向淡。由此可見，中期好友大戶仍未能重奪市場控制權，甚至依然明顯處於下風。不過，上周他

們的確收復了不少失地；只要本周繼續努力，本月後市應可看高一線，雖然大幅揚升的市況暫時

不易出現。於內地股市處於明顯強勢的時候，國企股的升勢正逐漸加速中，形勢對大市有利，只

怕藍籌股的沽盤於美股回落調整時增大而已。

有朋友想辭職，轉做全職投資者，但筆者不贊同，主因為他欠缺成功的條件。他是一個非常

盡責，表現優秀的員工，卻因得不到上司賞識而不開心。其實，他的上司自己沒有能力去做他現

時的工作，不明白，又不理解他於工作上遇到的困難。所有問題由自己一個人解決，功勞就當然

由上司領。當愈來愈察覺到彼此於理念上的差距擴大的時候，他自然萌生去意。但筆者始終認為

，對他來說，轉工才是他應該考慮的；放棄現時的收入畢竟屬於機會成本，於投資市場內的獲利

把握則屬另一個須認真考慮的因素。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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