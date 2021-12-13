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即市新聞

13/12/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》你適合做全職投資者嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則均屬顯著
向淡。由此可見，中期好友大戶仍未能重奪市場控制權，甚至依然明顯處於下風。不過，上周他
們的確收復了不少失地；只要本周繼續努力，本月後市應可看高一線，雖然大幅揚升的市況暫時
不易出現。於內地股市處於明顯強勢的時候，國企股的升勢正逐漸加速中，形勢對大市有利，只
怕藍籌股的沽盤於美股回落調整時增大而已。
　　有朋友想辭職，轉做全職投資者，但筆者不贊同，主因為他欠缺成功的條件。他是一個非常
盡責，表現優秀的員工，卻因得不到上司賞識而不開心。其實，他的上司自己沒有能力去做他現
時的工作，不明白，又不理解他於工作上遇到的困難。所有問題由自己一個人解決，功勞就當然
由上司領。當愈來愈察覺到彼此於理念上的差距擴大的時候，他自然萌生去意。但筆者始終認為
，對他來說，轉工才是他應該考慮的；放棄現時的收入畢竟屬於機會成本，於投資市場內的獲利
把握則屬另一個須認真考慮的因素。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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