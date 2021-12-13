《一周攻略－周進略》市況短期似緩和，部署明年大上落

《一周攻略》避險情緒略見紓緩，可以見諸ＶＩＸ在現水平未見再上衝，孳息曲線在早前一

度趨平，金價在上試近期高位後，見阻力而回落，暫未有突破的動力，換言之，多數投資者傾向

留意的指標，都並未進一步有太大的危機意識。當然，之前有此現象，只說明了，在經歷過長達

三季度的折騰之後，現階段對於由疫情受控後物價趨勢，所帶來的加息陰影，大體上已充分反映

，甚至過度反映，才有眼前的反應。



＊欣賞集體智慧，留意隨機震盪＊



當然，基於目前最新所有的資訊，而綜合出來的市場意見，不一定等於將來必然發生的事實

軌跡，雖然往往是雖不中亦不遠矣，但亦時有例外或出人意表之舉。起碼遠的不談，２０２０年

一開始時，大家便從完全沒有想像過全球疫情，一下子要急速反應。簡言之，一方面既相信市場

的集體智慧，可以在有限的資源，包括計算及預測上，為大家帶來一個與事實結果偏差最少的行

情，但另一方面，亦時刻有所警剔，準備好隨時有隨機震盪出現。

無論如何，以目前僅餘短短幾周，便由２０２１年跨進２０２２年，提早一點為市場的成敗

勝負計一計數，也為本身的投資組合，來個沙場秋點兵，看清形勢，重整旗鼓，誰曰不宜？



＊疫情受控，物價趨升＊



以主題論行情，最關鍵的仍是通脹和疫情齊來，財金政策如何應付，而投資者又如何部署。

若以疫情論，最有可能性是繼續困擾大家，要真的重回２０２０年前的需求和供應，看來是不切

實際的期望，只是隨著有疫苗的出現，大體上可以當作受控，這個期望與現實之間的落差，便會

減少，但要留意疫情當中有病毒變種，則上述落差又會偶爾再略為擴大，但相比起２０２０年上

半年那種風聲鶴唳的情況，肯定是大為不同，這一點在實體經濟而言，固然有利，因為人們接受

了疫情這現實，但要繼續生活下去，各種防疫措施做足，額外增添的麻煩，便是理性預期中可以

包括在內的經營成本，又或進行交易活的的交易費用。

相比起疫情，如今較為嚴峻的是所謂通脹預期的形成。是的，由疫情而來的需求驟降驟升，

以至供應不能一下子馬上回復正常，自然帶來所謂供應鏈的瓶頸問題，如此一來，短期的物價趨

升，完全可以理解，根本與貨幣供應增長帶來的通脹，是兩碼子事，假以時日，這種物價趨勢壓

力自當紓緩。



＊市場信念，催生行情，改變現實＊



然而，站在正常人，一般老百姓也好，投資者也好，企業經營者也好，甚至大大小小的政策

制訂者也好，對於這一點本質分別，甚難掌握，亦不易用很明顯的指標表達出來，反而是在沒有

太大難度之下，卻可以直接援引常用的通脹指標，例如各式的物價指數，去指證出通脹的軌跡。

如此一來，本來美聯儲可能說得不錯的，通脹是暫時性的，完全是合乎上述對於疫情反現實

情況的理解，卻有可能令央行決策者跌入落後形勢的陷阱，因為人們會單純以容易取得的數據去

估計真實情況，以通脹指標作為真正通脹，則最初由於疫情帶來的物價上升，本身其實屬於供求

變化後的正常相對價格變化，也被不恰當地包括在通脹的估計內，顯然，一般人對於真正通脹的

情況是高估了，而不是央行低估了。問題是，秀才遇著兵，有理講不清，市場力量之大，一下子

大家害怕起來，對於今日不買，明日更貴，後日再貴，自然改變了行為模式，把他們原本的購買

時間提早，變相令所謂通脹的量度更為加速，由市場參與者的信念衍生市場往某個方向去走，完

完全全活脫就是一個自我實現預言。



＊今年若是火警演習，明年恐再加深震盪＊



在此階段，投資者不可能避免的是，馬上評估央行會否由於這一階段的落後形勢，而被逼在

之後一兩年，比正常預剪提早加息，甚至加息幅度亦比正常範圍為大，則資產估值的壓力自然大

增。誠然，隨著今年初有關形勢在投資者的心中流行起來，市場已發揮功能，一直把相關不斷改

變中的形勢反映於市價上。問題是，正如上文所言，我們只有能力綜合現有的數據形勢，去估計

出一個與真實情況相去不遠的結果，但無法完全排除過程中有新的因素或隨機震盪。

果如是，２０２１年的行情，或多或少可以看為走火警的演習，２０２２年才是潛在大震盪

的行情，因為只要美聯儲真的如美國前財長薩默斯所說的，２０２２年全年加息四次，又或者甚

至有些加息幅度不只於正常的四分一厘，則投資者要接受的，便是一直擺出所有情況都在掌握中

的期望管理，可能突然失效，因為加息的速度或幅度提升，證明了外界認為的落後形勢之說，而

這一點將進一步為大家拋售資產提供理由，而不只限於純粹貼現率向上會把資產估值壓低的理論

值。



＊過去１０年有效之舉，未來兩年暫或失效＊



綜合而言，投資者要有心理準備，之前十年八載行之有效的做法，可能會暫時失效，畢竟在

超低利率維時甚久，復有量寬的年代，跟利率突然加速向上，而減買債或甚至退市縮表同步進行

，當然是大相逕庭！屆時恐怕絕大多數的資產類別或常用的工具，都無樂土可言。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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